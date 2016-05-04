美国破产油气企业数量接近通讯公司破产高峰期的数量

哈通社阿斯塔纳5月4日电 据路透社消息，原油价格下挫的小雪球越滚越大，正逐步演变为美国企业历史上最大的雪崩之一，在本周Midstates Petroleum MPOY.PK和Ultra Petroleum UPL.NL申请债权人保护后，美国目前已有59家油气公司破产。

路透的数据显示，美国破产能源企业的数量已经接近2002和2003年通讯公司破产潮最严重时期的68家。

德克萨斯Akin Gump的重组合伙人Charles Gibbs说，美国石油行业的破产潮一半都还没过去。

"我认为第二季我们将看到比第一季更多的破产申请，"他说。第一季有15家油气公司申请破产。

一些石油生产商似乎在苦苦支撑，希望原油价格能在较高水平企稳。油价在2月从近两年前的每桶100美元高点一度跌至每桶27美元。美国原油随后有所反弹，周二报价略低于每桶44美元。

直到最近，银行业一直都还愿意为页岩油行业的借款人提供回旋余地，但最近一些银行已捂紧了荷包。

由于油价波动导致估值困难，加上买家不愿在目标公司退出破产程序前背负起债务，页岩油行业尚未真正出现普遍预期的并购潮。