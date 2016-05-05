马吉利斯议长：波兰是哈萨克斯坦重要的政治和经济伙伴

哈通社阿斯塔纳5月5日电 据议会消息，马吉利斯议长巴克特阔扎•厄兹穆哈姆别托夫5日会见以参议长斯坦尼斯瓦夫•卡切夫斯基为团长的波兰参议院代表团，就两国政党、议会交往交换看法。

厄兹穆哈姆别托夫首先祝贺1791年在华沙通过的"五三宪法"诞辰225周年。

双方相互通报各自议会情况，就进一步发展两国各领域合作及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

厄兹穆哈姆别托夫指出，波兰是哈萨克斯坦在中东欧重要的政治和经济伙伴。2015年两国贸易额达到10亿美元，哈萨克斯坦目前有190家哈波合资企业。

双方认为，哈波两国都面临实现民族复兴的历史机遇。哈波合作前景广阔，大有可为。双方应当推进经贸领域合作，拓宽和充实两国战略合作内涵。

双方一致认为，两国企业热切期盼纳扎尔巴耶夫总统今年8月对波兰的访问，期待访问引领两国务实合作走进新时代。此次访问对哈波关系具有重要意义，将为两国关系发展注入新的动力。

厄兹穆哈姆别托夫说，哈萨克斯坦希望与欧盟建立良好的合作关系，哈萨克斯坦议会于今年3月批准的《哈欧扩大合作伙伴关系新协议》充分说明了这一点。

厄兹穆哈姆别托夫表示，哈萨克斯坦政治、经济形势稳定，劳动力成本较低，民众教育程度高，这些都为外国投资创造了良好的环境。我们欢迎波兰企业在哈萨克斯坦投资兴业。

双方还就《哈欧扩大合作伙伴关系新协议》、阿斯塔纳世博会、提高两国货物运输量等问题进行探讨。（编译：金桥）