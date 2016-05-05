英国举行“超级星期四”选举 伦敦将选出新市长

哈通社阿斯塔纳5月5日电 据BBC消息，英国全国各地当地时间星期四（5月5日）举行一系列的选举，被认为是在不举行最重要的议会大选的情况下观察政治风向的一个良好机会。

英国大选每五年举行一次，上一次在2015年，下一次在2020年。

星期四的选举包括引人注目的大伦敦市长选举，苏格兰、威尔士和北爱尔兰地方议会选举，以及在两个选区的英国议会议员补选。

此外，布里斯托、利物浦和索尔福德也将选出新的市长，英格兰也将改选124个地方议会。

全国各地的投票站在英国夏季时间早上7点开放，将直至晚上10点关闭。



英国首相卡梅伦夫妇参加投票



英国反对党工党领袖科尔宾参加投票

按照选举安排，居住在英国不同地点的选民将根据自己居住地的选举项目，前往投票站同时就不同的选举项目投票。

由于这次选举涉及地域广泛，项目较多，这一天被称为"超级星期四"。

伦敦将选举产生新的市议会，同时选举产生的新市长将取代2008年上任的现任市长约翰逊（Boris Johnson）。

这次选举也将选出苏格兰、威尔士和北爱尔兰新的地方议会，这三个地区的现任议会都是在2011年选举产生的。

自从2007年以来，苏格兰民族党一直控制着苏格兰地方议会，而工党从1999年以来一直在威尔士掌权。

粉色是这次伦敦市长选举活动的主色调，市政当局在星期三晚间调整城市灯光，提醒大家投票

星期四的选举还包括英格兰南部和中部两个选区的英国议会议员补选。

按照规定，当英国议会议员出现空缺，就需要在出现空缺的选区举行补选。

在英格兰南部的奥格莫尔（Ogmore，Bridgend）选区，工党议员伊兰卡戴维斯（Huw Irranca-Davies）辞职竞选威尔士议会议员，产生空缺。

在谢菲尔德布赖特赛德和希尔斯堡（Sheffield Brightside and Hillsborough）选区，工党议员哈珀姆（Harry Harpham）去世，造成补选要求。

星期四的选举还包括124个英格兰地方议会的选举，总议席数为2747个。