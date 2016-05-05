土耳其总理达武特奥卢证实即将辞职

哈通社阿斯塔纳5月5日电 据外媒消息，在媒体报道他与总统埃尔多安有分歧后，土耳其总理达武特奥卢说他将在本月晚些时候辞职。

土耳其总理达武特奥卢周四（5月5日）确认，他将会在5月22日土耳其执政党，正义与发展党的临时代表大会上正式提交辞呈。

有报道称，达武特奥卢对埃尔多安意图将土耳其政治体制过渡到总统制，改变权力平衡感到不安。

但是达武特奥卢在讲话中发誓会继续忠于总统埃尔多安，说他对任何人都没有怨言。

新的总理将在22日召开的临时党代会上选出。

一天前，总统埃尔多安的特别助理在接受电视采访时说："当一个与总统埃尔多安更一致的总理就职后"，土耳其和其经济会进一步稳定。

政见分歧

总统埃尔多安和总理达武特奥卢之间的不佳关系传闻可以推溯到上一届政府的组阁。

当时的埃尔多安和达武特奥卢就因为内政部长的人选产生分歧。

BBC驻安卡拉记者马克•陆文说，达武特奥卢本被视为是一个委曲求全的总理，但他在从施政理念到具体方针等一系列内政外交问题上与埃尔多安出现分歧，特别是在宪政的关键问题上不支持埃尔多安。

陆文说，达武特奥卢的辞职意味着，埃尔多安会进一步强化他对土耳其的控制。

预计，埃尔多安会挑选一个更顺从的人继任总理。BBC记者说，这会让西方世界领导人担心，与埃尔多安打交道会更棘手。