各国代表在苏蒙联军烈士陵园献花（图）

哈通社北京5月6日电（记者萨德克•阿克加诺夫）为纪念在抗日战争中牺牲的苏蒙联军烈士，哈萨克斯坦、蒙古、俄罗斯、白俄罗斯、亚米尼亚、塔吉克斯坦、阿塞拜疆、中国和土库曼斯坦军事外交代表团5月6日前往中国张家口市张北县（距北京245公里处）苏蒙联军烈士陵园敬献花圈。

苏蒙联军烈士陵园纪念塔上镌刻着66名苏联红军烈士和13名蒙古国烈士名单。其中，有3名哈萨克斯坦苏联红军烈士，他们分别是：扎帕尔沃夫、吾特巴耶夫和别尔别科夫。

其中，扎帕尔沃夫全名为阿吾恩孜汗•扎帕尔沃夫，1923年出生在哈萨克斯坦南哈州，1942年进入苏联红军摩托化步兵旅服役，1945年8月21日在中国战场上牺牲。

另两名哈萨克烈士吾特巴耶夫和别尔别科夫的相关信息不全。

苏蒙联军烈士陵园墓地里掩埋着60具烈士遗骨，名单中的另外19名烈士遗体至今仍在寻找当中。

据悉，2015年在中俄两国政府组织的"纪念二战烈士•中国2015"首次联合搜寻工作中被发现的哈萨克斯坦苏军烈士斯玛胡勒•麦达尔的遗体，也曾在中国黑龙江省牡丹江市铁岭河镇烈士陵园举行重新安葬仪式。（编译：小穆，审稿：塔尔）













