纳扎尔巴耶夫：保家卫国是每一个公民的神圣责任

哈通社阿斯塔纳5月6日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）6日，纳扎尔巴耶夫总统向多位在军旅生涯中为国家和人民立下功勋的军人，授予国家荣誉称号。

"值此祖国保卫者日和胜利71周年纪念日之际，我诚挚向诸位致以节日问候。这两个节日，是延续我们千百年来传承自先辈们的勇气与信念的节日。哈萨克民谚有云--‘勇士撑起国家的尊严'。我们哈萨克斯坦人，是永恒尊崇并传承着英勇先辈意志的自由之民后裔。保卫国家的和平与安定，是每一个公民应尽的神圣责任与义务。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫总统在讲话中强调称，即使是在和平年代，仍然有着展示勇士勇气的机会。

"此刻，这些勇士们就站在我们当中。例如勇气勋章的得主，不顾危险从烈火中拯救多人的丹尼亚尔•卡利耶夫，以及其他为国防安全立下汗马功劳的公民们。尤其是我们享誉世界的女狙击手阿瑟姆•扎克诺娃，凭借出色的战斗技能，这位巾帛勇士是荣威军人勋章的获得者。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫总统强调，今天这些国家荣誉的得主，均在军旅生涯中出色的完成了各自的神圣职责。

"诸位的荣誉将照耀我们所有的后辈，并成为他们学习的榜样。在节日期间，表彰在工作岗位上立下功勋者，已经成为了我们的传统。今天，赋予诸位的国家荣誉，同时也是交付在你们肩膀上的重担。我坚信，诸位将不负众望，继续为国家和人民立下更多的功勋。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：塔尔）