纳扎尔巴耶夫总统任命达吾然•阿巴耶夫为信息和通讯部部长

哈通社阿斯塔纳5月6日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统6日签署总统令，任命达吾然•阿巴耶夫为新组建的信息和通讯部部长。

5日，纳扎尔巴耶夫总统在工作会议上表示，目前国家信息领域的事务无专门政府部门进行管理和监督。为使五大改革目标实施的宣传工作顺利进行，以及应对当前信息安全威胁的挑战，政府需成立专门的信息和通讯部。

达吾然•阿巴耶夫 1979年出生于阿拉木图州，2001年以优异的成绩毕业于阿尔法拉比大学，2014年完成欧亚文学学院学业。

2001年8月至2003年8月 就职于哈萨克斯坦共和国外交部新闻发布中心；

2003年5月至2007年5月 在哈萨克斯坦驻阿塞拜疆使馆和驻荷兰使馆担任外事任务；

2007年5月至2007年12月 任外交部新闻发布中心负责人；

2007年12月至2008年12月 任哈萨克斯坦共和国总统助理；

2008年12月至2009年10月 任哈萨克斯坦共和国总统新闻秘书副职；

2009年10月 任总统办公厅监督及地区组织科国家督察；

2011年10月 被纳扎尔巴耶夫总统任命为总统府新闻发言人；

2013年7月至今 同时兼任总统顾问及总统府新闻发言人职务。（编译：塔尔）