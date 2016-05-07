英国工党候选人当选伦敦首位穆斯林市长

哈通社阿斯塔纳5月7日电 据BBC消息，英国工党候选人萨迪克·汗（Sadiq Khan）击败保守党的扎克·古德史密斯（Zac Goldsmith），当选新一任伦敦市长。

萨迪克赢得了56.8%的选票，他的主要竞争对手、保守党的扎克获得43.2%的选票。

萨迪克·汗将是伦敦有史以来第一位穆斯林市长。

这次伦敦市长选举也创下投票率最高的一次：达到45.6%。此前最高的一次是2008年45.3%。

萨迪克·汗出生于一个平民家庭，父亲是一名公交车司机，他儿时住在伦敦南部的一个政府廉租房屋里，上的是当地普通的公立中小学。

他在大学里学习法律，毕业后成为一名人权律师，代理的著名案件包括起诉伦敦警方种族歧视案，反对英国政府禁止一名国际著名穆斯林组织领导人入境案等。

萨迪克·汗从政后加入英国工党，分别担任过工党政府国务大臣，后升至交通部大臣。工党成为反对党后，萨迪克·汗曾分别担任过影子内阁司法大臣、影阁财政大臣等职。

英国工党候选人萨迪克·汗（Sadiq Khan）当选伦敦新市长

萨迪克·汗1970年10月8日出生于一个平民家庭，父母是巴基斯坦裔移民，父亲是一名公交车司机。萨迪克在家里8个孩子中排行第5。

他儿时住在伦敦南部的一个政府廉租房屋里，上的是当地普通的公立中小学。

他在北伦敦大学里学习法律，毕业后成为一名人权律师，代理的著名案件包括起诉伦敦警方种族歧视案，反对英国政府禁止一名国际著名穆斯林组织领导人入境案等。

萨迪克·汗从政后加入英国工党，于2005年在伦敦南部图庭（Tooting）区胜选，当选英国下议院议员，并担任当时英国下议院议长杰克·斯图尔（Jack Straw）的议会事务私人秘书。

2008年，萨迪克·汗加入工党内阁，在布朗政府中曾分别担任负责社区、地方政府和交通事务国务大臣，后升任交通部大臣。工党成为反对党后，萨迪克·汗曾分别担任过影子内阁司法大臣和影子内阁财政大臣，也担任过影阁伦敦事务部长。

萨迪克·汗在竞选中表示，将重点解决伦敦目前住房、交通、公共设施的系列问题，承诺一旦当选将在今后4年里冻结每年不断上涨的伦敦公交和地铁票价，还将招聘更多黑人和少数族裔加入警察部门。

在2016年5月的伦敦市长选举中，萨迪克·汗击败其它4党的候选人，当选第3位通过选举胜出的伦敦市长。

他也是伦敦有史以来第一位当选的穆斯林市长。

萨迪克·汗已婚，有两个孩子。