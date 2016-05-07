究竟怎样才能不再浪费时间？

你难道不希望每天能多出几个小时，好让你干完所有希望完成的事情吗？我就是这么想的。我每天都会制定一份待办事项列表--有时候甚至是好几份--但可惜的是，我总会因为各种各样的事情分散精力，可能是和同事聊天，可能是处理紧急电子邮件，也可能是在浩瀚的互联网里迷失了方向。

突然之间，下班时间到了，于是，回家照顾家庭，聚会聚餐或去健身房成为接下来的重点。

让我来给你开一个药方。你首先要意识到，时间之所以总是不够用，是因为你没有把每分每秒都当做珍贵的资源来对待。如果我们像浪费时间一样浪费食物，肯定会营养不良。

以下5种方法可以帮助我们不再继续浪费时间：

关掉电子邮件。不能只关掉笔记本上的电子邮件软件，还要在手机、iPad以及周围所有电子设备上都关闭。将自己置身于各种无法抗拒的干扰因素之中怎么可能是个好主意呢？相反，我们应该每天专门抽出两三段时间来专门浏览电子邮件。千万要记住，"一次到位"原则可以适用于多数电子邮件：应该立刻处理，不要留到以后--而且还要经常清理过时的邮件。

尽可能减少开会次数。光是在脑海中考虑各种各样的会议就足以浪费大量的时间。虽然我们不可能彻底摒弃所有的会议，但我还是可以提出两条建议，帮助你少缴"会议税"。首先，不要因为你认为自己需要参加会议而参加会议。要么必须参加，要么干脆别去，不要摇摆不定。其次，对于必须参加的会议，尽量把时间安排得紧凑一些，在每次会议结束后预留一些时间，以便通过笔记快速记住要点。

充分利用空闲时间。利用乘坐飞机的时间做一些不能操之过急的事情。（我就是利用从迈阿密飞往波士顿的3个小时写完了这篇专栏的第一稿。）由于乘坐飞机时会被迫与世隔绝，所以我们可以利用这段时间来缓解压力，不必非要保持快节奏的工作方式，而且此时几乎没有任何干扰因素。压力越小，思考越深。

给自己制定严格但又切合实际的任务期限。我知道，日常工作有的时候会降低效率。各种各样的项目都要经历起起伏伏，而你肯定无法控制自己周围的人。但你却可以更好地控制自己以及自己完成工作的方式。当你完成了一项工作时，接着着手从事下一项工作。或者如果一个项目遇到障碍时，可以先去做下一个项目，然后等到头脑清醒时再回过头来继续这个项目。在一天结束时，尽量把工作处理到一个合适的程度，方便自己可以在第二天继续推进。

自省。每个月底都应该冷静而认真地查看一下自己的日程表，看看自己在过去4周是如何安排时间的。你是否因为自己利用时间的方式感到骄傲？你是否因为自己的选择而获得了不俗的投资回报？你是否遵照这篇专栏的建议，不再浪费时间？即使做足了心理准备，也不足以打破固有的习惯。如果你真的下定了决心，就应该密切关注自己的表现。这是完成各种目标的最佳方法之一。不能光嘴上说自己不会再浪费时间，或者想当然地认为自己能够做到，而是应该反复核对，确保自己的确达成了目标。你准备好了吗？现在就来安排自省计划吧，从今天开始，每月进行一次。

与生活中很多最重要的事情一样，让自己不再浪费时间并不太难。这只是综合了一系列"看起来容易，做起来难"的常识而已，同时辅以适当的自律。它的难度仅限于此--换句话说，你没有理由做不到。现在，你知道应该如何利用额外的时间了吧？