加拿大森林大火今日过火面积恐加倍 危及邻近省份

哈通社阿斯塔纳5月9日电 加拿大官员称，肆虐加拿大西部阿尔伯塔省麦克默里堡的森林大火正在迅速蔓延，可能会烧到邻近的萨斯喀彻温省。

据BBC当地时间7日报道，截至周六，这场特大山火的过火面积已经超过15万公顷（1500平方千米），相当于一个伦敦市的大小。

阿尔伯塔省省长诺特利(Rachel Notley)称，这场大火仍然"处于失控状态。周六的天气对控制火势非常不利。温度会升到28摄氏度，风力将达到每小时40公里。森林区域的过火面积将在今天增加一倍，蔓延到萨斯喀彻温省边境"。

据官方估计，到周日，这场山火的过火面积将扩大为20万到30万公顷。











森林大火已经迫使麦克默里堡市8万多居民全部撤离。撤离到北部避难点的居民正面临大火封路的危险，救援部门已经用飞机将1.2万居民转移到了南部避难点。另外7000人则经由陆路转移。

救援部门称将在周日之前把所有北部避难点的居民全部转移到南部地区。

火灾已经摧毁了麦克默里堡市内1600多座建筑物，其中包括大量民宅。到目前为止还没有造成人员伤亡。

当地主要的油砂作业公司辛克鲁德公司（Syncrude）已经停止生产，正在疏散全部员工。

从上周日爆发的这场森林大火已经造成加拿大四分之一的原油产能被迫搁置。阿尔伯塔省的储油量位于世界第三，仅次于沙特阿拉伯和委内瑞拉。

当地气象部门预计，周日和周一可能会出现降雨。但森林防火部门警告称，如果不能出现强降雨，未来几个月里森林地区还将继续出现山火。

据蒙特利尔银行资本市场预测，这次火灾将导致保险公司作出高达90亿加币（约454.7亿人民币）的赔偿，成为加拿大历史上最大的自然灾害赔偿。