匈牙利学生艺术家设计另类的手绘风格钞票

钞票是个很神奇的东西，就算它设计得再丑，大家拿到它的时候都还是会开开心心的接受。

只不过，欣赏美的事物是人的天性，如果有机会拿到漂亮的钞票，或许能让心情再更好一些。

来自匈牙利的学生艺术家 Barbara Bernat 以钞票设计做为毕业制作的主题，细腻的画风又带有点帅气感，纸上的动物彷彿活过来了一样。





虽然早在 2004 年时，匈牙利就已经加入欧盟，但时至今日匈牙利的流通货币依然不是大家所熟知的欧元，政府希望能在金融上保持一定的独立性。

而目前匈牙利所使用的纸钞和许多国家一样，上头有着繁複华丽的几何图腾与人物肖像，虽说不上美丑，但实在没有太大的特色。

于是 Bernat 为自己国家的钞票设计中加入了动物与植物的大自然元素，捨弃传统英雄崇拜的钞票设计。









看来极像手稿的钞票设计多了自在随性的氛围，少了严肃感，却没有失去身为钞票该有的庄重与质感。

而且 Bernat 不只是在纸上设计出图型，也费心的製作成印刷铜板，确定自己所设计出的图型经过印刷这道手续，依旧能呈现出想要的质感。







钞票设计的重点不只有美观，防伪的安全机制也是一点都不能少。

Bernat 把动物的骨骼构造放入其中，透过紫外线灯光的照射便能看得一清二楚，就像是透过X光来欣赏一样，看来十分逗趣。

虽然这系列设计成真的机会不高，不过越来越多设计师、艺术家纷纷提出自己对于钞票设计的想法。

或许在未来，我们将有机会能看到更多更有特色的各国钞票。

（来源：大人物）