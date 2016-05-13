巴西总统弹劾：代理领袖特梅尔呼吁民众信任

哈通社阿斯塔纳5月13日电 据BBC消息，在参议院表决支持对总统迪尔玛·罗塞夫（Dilma Rousseff）进行弹劾审讯后，巴西新上任的代理总统米歇尔·特梅尔（Michel Temer）已经向全国发表讲话。

"请相信我们人民的价值，相信我们重振经济的能力，"特梅尔说。

他提名了一个注重商业的内阁，包括任命备受尊敬的前央行行长恩里克·梅雷莱斯（Henrique Meirelles）为财政部长。

罗塞夫遣责将她赶下台是一场"闹剧"和"捣乱"。

特梅尔原是左翼政客罗塞夫的副总统，直至三月撤回其政党对罗塞夫的支持。罗塞夫指特梅尔是在参与一场"政变"。

周三（5月11日）彻夜进行的表决持续了超过20小时，参议院最终投票结果为55票对22票通过暂停罗塞夫的职务，并就她在财政预算问题上违规的指控进行审讯。

周四下午，罗塞夫在她停职前的最后一场演说中否认了有关的指控，并声言要采取一切法律手段，与她所说的"不公正"作斗争。

75岁的特梅尔现在将会暂代总统职位180天--这是对68岁的罗塞夫进行弹劾审讯的最长期限。

特梅尔说："现在迫切的是要恢复平静，令巴西团结起来。我们必须组成一个能够拯救国家的政府。"

他强调"经济活力"是他的关键任务："首要的是重建这个国家对内和对外的信誉，以吸引新的投资，并使经济重新获得增长。"

不过他也表示，巴西仍然是一个穷国家，他将会保护和扩展社会福利项目。

"让我们停止谈论危机吧，让我们开始工作，"他说。