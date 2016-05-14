萨金塔耶夫：委员会有义务倾听舆论对土地法修正案的所有意见

哈通社阿斯塔纳5月14日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）必须承认土地改革对经济和农业领域的发展是十分必要的。

14日，在哈萨克斯坦土地改革委员会第一次会议上，第一副总理、土地改革委员会成员巴赫特詹•萨金塔耶夫如是说。

"根据纳扎尔巴耶夫总统的要求，今天我们召开了土地改革委员会成立后的第一次会议。新成立的委员会成员中包括参议院和马吉利斯（议会上、下院）议员代表、政府相关部门代表、各政党和农业行业协会代表、相关学者及社会人士等。我非常感谢各位能够响应政府的号召，加入委员会并出席这次会议。"萨金塔耶夫在发言中说。

萨金塔耶夫强调，希望能够通过委员会的工作，对土地改革这一事关国计民生的重大课题达成广泛的共识。

"这是一件需要以极高的责任感来对待的大事。就像我们在此之前多次重复的那样，土地是不会出售给外国公民的，这是政府一直以来的坚定立场。土地法修正案的目的--是令荒废的土地投入使用，为人民带来切实的利益。我们有义务认真的倾听和了解，社会舆论对土地法修正案所提出的每一个意见和建议。但我们所有人都必须承认，要想重振经济、促进农业发展，土地改革是必须的。"萨金塔耶夫说。

5日，纳扎尔巴耶夫召开总统办公会议，要求政府尽快成立相关委员会，统筹处理与土地法相关修正案有关的各类问题，委员会由第一副总理巴赫特詹•萨金塔耶夫负责。委员会成员共75人，来自政府、议会和社会各界。（编译：塔尔）