美、欧领导人誓言帮助击败博科圣地激进主义

哈通社阿斯塔纳5月15日电 据外媒消息，喀麦隆政府星期六表示，与博科圣地极端分子作战的多国部队逮捕了该组织的5名头目，并解救释放了数十名被该组织抓获的妇女和儿童。

根据喀麦隆政府一名发言人所说，本月早些时候对位于马达瓦雅丛林地区北部的博科圣地组织基地进行的突袭中，解救了28名儿童和至少18名妇女。

这个消息传出之际，正值尼日利亚首都阿布贾召开一次讨论地区安全和打击博科圣地战略的高峰会议。

尼日利亚总统布哈里在峰会开幕致辞时说，为了根除滋生恐怖主义的因素而开发乍得湖地区，大约需要10亿美元的资金。

布哈里表示，"现在的主要问题是要修复"被毁的诸如学校、医疗诊所、道路和桥梁等基础设施，以及安置流离失所的民众。他们当中绝大多数是妇女和儿童。

法国总统奥朗德表示，国际社会有必要为该地区做出更多贡献。他同时对乍得湖盆地周边国家，主要包括尼日利亚、尼日尔和喀麦隆等国，在遭受博科圣地组织袭击下的人道主义局势提出警告。

美国常务副国务卿布林肯在峰会上讲话时说，极为重要的是，博科圣地不仅需要在军事上，而且需要在意识形态方面被击败。