欧歌赛乌克兰“复仇”俄罗斯 政治色彩引发争议

一场华美的音乐盛典，一场以"在一起"为主题的歌唱大赛，并没有带来欧洲渴望的团结，却给两个相互仇恨的国家又补上一刀，并留下散落一地的争议。

据《环球时报》报道，全球最具影响力的电视音乐比赛欧洲电视歌唱大赛15日在瑞典首都斯德哥尔摩落下帷幕。乌克兰参赛歌手贾马拉力压赛前被看好的俄罗斯选手捧得桂冠，她所演唱的则被认为是一首"反俄"歌曲--描述了二战时期苏联在克里米亚驱逐鞑靼人的历史。基辅和莫斯科截然对立的反应将"政治色彩太强"的争议进一步推向高潮。乌克兰总统波罗申科向贾马拉送上"全乌克兰的衷心感谢"，前总理季莫申科呼吁下届欧歌赛应在"我们的克里米亚"举办。莫斯科的官员们则纷纷抨击乌克兰"将欧歌赛变成政治舞台"，俄上院国际事务委员会主席科萨切夫称，大赛不但未能让欧洲团结，而且带来了"冷战"。

"全乌克兰衷心地感谢你"

经过多轮筛选，来自26个国家的选手14日在斯德哥尔摩爱立信球形体育馆登上第61届欧歌赛的决赛舞台。华丽的演出伴随着紧张的投票统计。投票由各国专家评委和电视观众两部分组成。在评委投票中，作为非欧洲国家参赛的澳大利亚韩裔选手林多美一路领先。不过随着观众投票统计结果出炉，乌克兰女歌手贾马拉突出重围，以534分摘得桂冠;林多玫以511分位居第二;夺冠呼声最高的俄罗斯歌手拉扎列夫虽然观众投票得分最高，但因在评委投票中只获得第五，最终以491分名列第三。

"我希望带给所有人爱与和平"，贾马拉含着泪发表获奖感言。随后，她又为观众唱了一遍那首比"逆转获胜"本身争议更大的歌曲《1944》："陌生人来了，他们闯到你家;他们把你们杀光，还说我们没有罪，没有罪......"CNN称，这首歌讲的是斯大林下令驱逐克里米亚鞑靼人的历史，贾马拉就是鞑靼人。欧洲媒体认为，贾马拉的演出被视为对普京"军事入侵"乌克兰的强烈批判。俄罗斯媒体认为这是首"反俄"歌曲，违反了欧歌赛歌曲不得涉及政治议题的规定。莫斯科和克里米亚领导人曾希望剥夺这首歌的参赛资格，但组织方认为该歌"基于史实而非当前政治"，对其放行。《瑞典日报》评论的标题是"一首传递信号的歌曲赢了"。

"Yes!!! 这是难以置信的表演和胜利!全乌克兰衷心地感谢你，贾马拉。"乌克兰总统波罗申科第一时间在推特上发文向贾马拉表示祝贺。美联社评论称，从西方媒体的报道中不难看出，乌克兰已达到宣传目的：几乎所有报道都不惜笔墨描述斯大林1944年驱逐克里米亚鞑靼人的"暴行"，还用较大篇幅叙述俄罗斯2014年违背鞑靼人的意愿"吞并"克里米亚的"罪状"。

由于贾马拉获胜，乌克兰获得下届欧歌赛的举办权。据俄新社报道，乌克兰前总理、现祖国党领导人季莫申科15日表示，下届欧歌大赛应当在克里米亚举办。她称，"贾马拉唱出了克里米亚鞑靼人的心声，下次比赛在乌克兰举行，在克里米亚，在我们乌克兰的克里米亚举行是最可取的"。另一名前总理亚采纽克也表示，贾马拉取得了当之无愧的胜利，乌克兰正在获胜，并将获胜，克里米亚将是乌克兰的。

俄气愤"政治战胜艺术"

乌克兰的兴奋对应的是俄罗斯的愤怒。俄新社称，俄罗斯国家杜马文化委员会副主席博尔特科表示，乌克兰歌手用关于驱逐鞑靼人的歌曲获胜是一种政治性结果，这是对俄罗斯信息战的一部分，是在妖魔化俄罗斯。俄上院国防与安全委员会副主席克林采维奇表示，不是贾马拉和她的歌曲赢得欧歌赛，而是政治战胜了艺术，"如果乌克兰不改变当前对俄立场，我认为，我们没有必要参加明年在乌克兰举行的大赛"。

"乌克兰将欧歌赛变成政治舞台"，俄《观点报》以此为题称，在俄罗斯歌手拉扎列夫一直被看好的形势下，乌克兰官员开始向大赛组织者施压。乌国家电视台台长阿拉萨尼亚表示，如果俄在大赛中获胜，乌克兰可能退出2017年的大赛。俄上院国际事务委员会主席科萨切夫称，这一大赛结果是基于地缘政治立场，"冷战"在这场比赛中获胜，而音乐在比赛中输掉了。

俄外交部发言人扎哈罗娃15日用更有"创造性"的方式讽刺比赛结果。据俄塔社报道，扎哈罗娃建议，下届欧歌赛上应当演唱有关叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的歌曲。她还用英语创作了建议歌曲："阿萨德残忍，阿萨德最坏。给我一个奖，我们可以办比赛。"

不过，俄罗斯落败也不能全怪别人。俄罗斯卫星网15日称，乌克兰观众把最多数量的选票投给了俄罗斯歌手拉扎列夫，而俄罗斯人则把最多的选票投给了亚美尼亚歌手，从俄罗斯公众这里获得选票数量第二高的是乌克兰歌手。BBC称，欧歌赛国际歌迷俱乐部负责人西蒙·班尼特表示，那些"按说该为俄罗斯投票"的前苏联国家评委却显示出把票投给乌克兰的迹象。

"政治元素始终存在"

在西方媒体看来，俄罗斯一直很看重欧歌赛。BBC称，为赢得比赛，俄方选手不惜花巨资聘请人员，精心组织表演。2009年，欧歌赛在莫斯科举行时，普京曾突访决赛彩排现场。2013年，在选票统计过程中，阿塞拜疆选手得到俄方投来的最多票数共12票，但到给俄罗斯选手投票时，阿塞拜疆方面一票都没给。俄外长拉夫罗夫3天后在会晤阿塞拜疆外长时抱怨说："我们的投票被偷走了，这让人不高兴......这种恶行不能没有解释。"文章称，普京担任总统和总理16年来公开表达的一大雄心就是重新树立俄罗斯的世界地位，这一雄心展现在战场和竞技场上。

始于1956年的欧歌赛是为了团结从二战中恢复的欧洲各国而设立，去年电视观众达到2亿人，今年美国等国首次有了电视直播，观众人数预计更多。今年欧歌赛的主题是"在一起"，寓意在欧洲民族主义日渐抬头和面临移民危机时发出的"保持团结"的信息。然而事实上，政治的暗斗与角力从未远离比赛舞台，相互拉票也经常出现。2014年，大赛在哥本哈根举行，受俄"吞并"克里米亚事件影响，俄罗斯参赛选手在现场听到了观众的嘘声。

英国《每日电讯报》称，不管欧歌赛组织者怎么假装音乐高于一切，但实际上政治元素始终存在。