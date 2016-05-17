美日韩将首次举行联合反导演习

哈通社阿斯塔纳5月17日电 据纽约时报消息，韩国国防部官员本周一表示，美国、韩国和日本将首次开展联合演习，测试他们探测和跟踪朝鲜导弹的能力。

这位不愿具名的官员告诉记者，演习将在6月28日举行，由装备了宙斯盾(Aegis)雷达系统的驱逐舰参加。在那不久之后，就是日本和韩国预定参加环太平洋演习(Rim of the Pacific Exercise)的日子。环太平洋演习由美国牵头，在离夏威夷不远的水域进行。

这名官员称，新计划的这次演习将测试舰艇发现朝鲜导弹发射迹象、搜集导弹轨迹数据的能力，并将通过美国管理的公共信道共享信息。

朝鲜导弹威胁日益加剧，特别是它在2月7日发射了一枚远程火箭。这名官员表示，三个国家就是在这样的情况下就演习达成了一致。朝鲜自称用火箭将卫星送入了轨道，但联合国已经禁止它发射这种火箭，称他们是以此为幌子，研发洲际弹道导弹。

美国分别与韩国和日本举行定期军事演习，并以双边条约为依据分享军事情报。不过，除了搜救演练之外，韩国对于与日本直接进行军事合作一直极为谨慎。20世纪初，朝鲜半岛曾是日本统治的殖民地。

华盛顿一直试图说服两国加强合作，以便更好地应对中国日益崛起的军事实力，以及朝鲜的核威胁。这些努力在2014年见到了成果，华盛顿、首尔和东京签订了关于朝鲜核计划和导弹计划的情报共享协议。即使是在该协议中，韩国和日本也只同意通过美国来分享军事机密。在把两国的情报分享给彼此时，华盛顿必须首先征得当事方的许可。