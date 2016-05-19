超级细菌将“每三秒杀一人”

英国一份权威研究报告指出，要是世界各国不就抗生素滥用等问题紧急采取行动，到2050年，所谓的超级病菌将每三秒中导致一名病人死亡。

这份由"金砖四国"之父，英国财政部商务政务次官奥尼尔勋爵牵头撰写的报告提出了具体计划，防止世界医药"倒退回黑暗时代"。

报告还呼吁要在抗生素用药方面发起一场"革命"，针对其利害展开大规模的群众教育活动。

BBC新闻网医疗卫生编辑詹姆斯·加拉格尔报道说，医疗卫生界对这份报告意见不一，一些组织认为其所建议的措施仍不够全面。

英国政府与慈善组织惠康基金会在2014年中发起了"抗生素耐药性评估"并委任奥尼尔勋爵为评估委员会主席。自调查发起以来，全球有超过100万人死于抗药性强的超级细菌感染。

BBC记者指出，人类社会在这场对抗超级细菌的战役中节节败退，超级细菌的危害被认为"不亚于恐怖主义"。

科研界开发新抗生素的速度落后，加上人类浪费了太多现存的抗生素，是问题根源。

更大的问题是，医生们近年发现了能排斥终极抗生素--克利斯汀--的细菌。一些科学家警告，世界已经在"后抗生素时代"的边缘徘徊。

行动纲领

奥尼尔勋爵团队的报告指出，按照目前趋势，到2050年，全球每年将有1000万人死于抗药性感染；到二十一世纪中，抗药性感染将对全球经济造成100万亿美元（654万亿元人民币）的损失。

报告建议：

*紧急并大规模地推行全球宣传活动，提高各地人民对抗药性感染风险的认识

*成立20亿美元"全球创新基金"资助前期研究

*改善洁净水源供应、提升卫生水平、强化医院洁净，以防范感染扩散

减少不必要地在农业中大规模使用抗生素，尤其要禁止在对人类"高度关键"的牲畜上

*改善对抗药细菌扩散的监控

向成功开发新品种抗生素的企业，按每种新药给予10亿美元奖励

*为开发新的病理测试方法提供财政诱因，避免医生明知无效都仍然处方抗生素

*推广利用疫苗取代药物

*走出舒适区

报告认为可以透过轻微削减政府医疗开支、向不投资抗生素研发的药企额外征税等方式来为上述行动融资，而采取这些行动的经济诱因"早已明确"。

本身是经济学家的奥尼尔勋爵对BBC说，全球各地都须找出新的方法来向民众说明"把抗生素当糖果吃"的危害，社会各界都得走出"舒适区"采取行动，否则无法解决问题。

BBC医疗卫生编辑指出，要是滥用抗生素造成的病菌抗药问题继续恶化，医生们就会失去他们最有力的工具。

他说，在"没有抗生素的明天"，手指头的小小刀伤可能换来生死搏斗；简单的割阑尾手术会变得凶险无比；分娩会再次变成孕妇的致命之举，病人和伤者只能依赖运气而非医药。

英国财政大臣奥斯本说，："除了道德理据外，不采取行动所带来的经济成本也过于巨大。因此我呼吁各国财长今年携手合作，与业界翘楚和医疗专家们协商出共同的行动纲领。"

奥尼尔勋爵的报告还提到了畜牧业利用抗生素来催谷牲畜成长的手法。以重量计，美国70%的抗生素被用到了动物身上。

这样有可能让动物身上养成的细菌抗药性被扩散到人类身上。去年发现的抗克利斯汀问题正好说明此点。

世界卫生组织、惠康基金会和英国皇家学会等组织均赞扬奥尼尔勋爵的这份报告，意大利前总理蒙蒂也认为世界各国领袖有必要紧急关注其发现。

不过，民间组织无国界医生的顾问布里格登医生认为，虽然这份报告迈出了重要一步，但其建议仍远不足够。无论是在尼日尔照顾新生儿还是在约旦照顾战乱伤者，抗药细菌都对他们的工作带来严重威胁。

布里格登医生还说，报告并未提出诸如让现有的抗生素和新崛起产品更触手可及，只建议资助购买价格昂贵的新药，而没有提出如何把价格降低的办法。

慈善组织英国抗生素研究院的行政总裁加纳教授说，为报告建议的措施寻求融资需时不少，要是先提出解决英国自身问题的政府措施或资助将会更好。

"奥尼尔的团度点出了我们所要面对的挑战，这很好，但现在我们得看得见行动。"

来源：BBC中文网