美国旧金山警察局长在种族主义争议中辞职

哈通社阿斯塔纳5月20日电 据BBC消息，旧金山（即"三藩市"）一名警察开枪打死一名驾驶疑似失车的年轻黑人女性，数小时后警察局长格雷格·苏尔（Greg Suhr）辞职。

辞职的决定是由旧金山的华裔市长李孟贤（Ed Lee）宣布的，是他要求苏尔辞职。

苏尔以及旧金山警方在最近数月倦入多起开枪打死非裔嫌疑人的事件当中，备受外界批评。

近日的一些报道还显示，一些警员之间互发了一些含种族主义色彩的短讯。

在周四（5月19日）的一场新闻发布会上，李孟贤市长表示，他希望警长辞职能够有助于"治愈这座城市"。

此前，李孟贤一直支持苏尔。他补充说："我们所完成的进步是有意义的，但无论是对我还是对格雷格来说，都还不够快，因此我已经要求苏尔警长辞职。"

他任何托尼·查普林（Toney Chaplin）为代理警察局长。

周四较早前，在旧金山的湾景区，一名27岁的黑人女性被开枪射击致死。

警方表示，他们的一名巡警靠近时，她正坐在一辆已经报失的车中。

据称，该名女子试图将车驶走，后来撞在了附近的另一辆车上。

市政当局指，在开枪前，并没有即时证据显示她携有武器或者试图冲向警员。

格雷格·苏尔是一名在旧金山警察局任职34年的资深警务人员，曾经非常受欢迎且专业。

"格雷格总是心怀敬畏，总是社区的公仆，"兰登·布里德（London Breed）说。他第一次和苏尔见面时，后者还是个年轻的扫毒巡警。两人后来都谋得高就：苏尔成为了警察局长，布里德则成为了地方行政管理委员会主席。

不过，对于苏尔来说，这段仕途则偶有失足--其中一次是当一名女性朋友告诉他，自己遭受男友的袭击，但他没有提交警方报告，因此被从副局长的职位上降级。

谈到苏尔的辞职，兰登·布里德说，他希望这座城市现在可以团结一致，让每一个人都能感到安全。

改革警察部的任务现在落到了苏尔的前副手托尼·查普林身上--他也是一名资深警察，服警役已经26年。

四月，为了要求将苏尔撤职，有五个人开始了绝食，直至上周才结束。

苏尔在2011年被任命为警察局长。

美国每年发生超过1000起警察枪击致死事件，其中大比例的死者是非裔美国人。