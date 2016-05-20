俄亿万富豪拒将全部资产留给子孙

哈通社阿斯塔纳5月20日电 据俄罗斯卫星网消息，《福布斯》杂志报道，俄罗斯大型金融工业集团"阿尔法集团"合伙人米哈伊尔•弗里德曼决定将所有资产捐予慈善事业。

他于5月19日晚在福布斯俱乐部会议上宣布这一决定。据他介绍，其合作伙伴对此表示接受。

弗里德曼强调，将巨额财产留给子孙是能为他们做的最糟糕的事。他还强调，不打算让孩子们参与阿尔法集团的经营。亿万富豪表示，希望子孙们可以像他一样靠自己的力量取得事业上的成就。此外，弗里德曼不希望孩子们被不怀好意的人盯上。

弗里德曼育有四个孩子，全部跻身福布斯2016年度俄罗斯富豪家族继承人排行榜，平均每人资产高达33亿美元。

福布斯榜上有名的另一位富豪--俄罗斯国际控股公司（Interros）总裁、"诺里尔斯克镍业"总经理弗拉基米尔•波塔宁此前也曾宣布捐出所有资产用于慈善事业。根据《福布斯》杂志的2016年评估结果，波塔宁资产高达121亿美元。

斯科尔科沃商学院财富管理与慈善中心研究显示，只有48%的俄罗斯商人会把财产留给子孙，36%的商人会把一半以上资产留给子孙，还有13%会留给他们不到一半的资产。而富豪会把子孙继承不到的那部分财产捐献给慈善事业。