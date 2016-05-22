美国称炸死阿富汗塔利班首领曼苏尔

哈通社阿斯塔纳5月22日电 据BBC消息，美国国防部称，美军在巴基斯坦接壤阿富汗边境采取了一次无人机空袭行动，并相信已炸死了阿富汗塔利班武装首领曼苏尔。

五角大楼称，在总统奥巴马授权之下，美军于当地时间星期六（5月21日）下午采取了空袭行动，曼苏尔当时与另一人开车经过艾哈迈德瓦尔镇附近某处。

曼苏尔自去年7月起接替去世的塔利班创办人奥马尔担任武装组织首领。美国国防部发言人彼得·库克称，他对当地保安部队与老百姓构成威胁，且是和平的障碍。

塔利班于上月针对首都喀布尔等地策动了新一轮攻势。BBC普什图语网主编亚西尼分析说，一旦曼苏尔的死讯得到证实，将对该组织构成沉重打击。

记者们认为，这支武装自国际战斗部队于2014年撤出后不断壮大，目前实力处于2001年美国瓦解其政权以来的巅峰。北约部队近年多次被调派到战斗地区，以支援阿富汗政府军打击塔利班。

BBC普什图语网主编说，曼苏尔正透过新的武装行动来巩固其权力。在他的领导下，塔利班去年实现15年来首次攻克一座主要城市；在不少塔利班成员眼中，所谓的"伊斯兰国"（IS）武装并未扩张至阿富汗，曼苏尔居功不少。

美国国务院一名发言人称，巴基斯坦与阿富汗政府均获知会这次空袭，但并未说明是否事先知会。

塔利班一名匿名指挥官则对路透社称："我们听闻了这些毫无根据的报道，但这也不是第一次。我只想跟你们分享自己的信息：曼苏尔没有被杀。"

误传塔利班领袖死讯之事确实曾有发生。

奥马尔于2013年死亡，但直到两年后才获得塔利班方面证实；曼苏尔去年据称在一次枪战中被击毙，但后来被阿富汗政府否认。

曼苏尔出任组织领袖的决定在塔利班内部引发争议，更有异议分支自行任命首领。