塔吉克斯坦举行公投欲禁止宗教背景政党运作

哈通社阿斯塔纳5月22日电 据BBC消息，以穆斯林为主，接壤中国新疆的中亚国家塔吉克斯坦举行公投，决议是否禁止组织有宗教背景的政党，这被视为是总统扩权的手段。

总统拉赫蒙（Emomali Rakhmon）自1992年起统治塔吉克斯坦这个在前苏联解体之后成立的共和国，在与伊斯兰反对派的内战结束之后继续掌权。

禁止塔吉克斯坦伊斯兰复兴党的行动自去年展开。

周日（5月22日）的公投同时也将决定是否延长总统任期。

公投也进一步提议将总统参选人的年龄限制由35岁降低至30岁，此项修法理论上能让拉赫蒙现年29岁的儿子鲁斯塔姆（Rustam）在2020年参选总统。

这三项提议被包含在关于宪法修订的国会法案内。

印在选票上的问题是："你支持我国的宪法增补与修订吗？"

塔吉克斯坦现任总统拉赫蒙

塔吉克斯坦是中亚最贫穷的国家之一，在经济上强烈依赖俄罗斯──有一半以上的国内生产总值（GDP）来源于出国打工的国民汇款，主要的打工国即为俄罗斯。

塔吉克斯坦被俄罗斯视为打击伊斯兰民兵与毒贩的最前线。

自从1997年以权力共享协议结束血腥内战后，伊斯兰主义者渐渐被排除出政府部门。

西方观察者表示，塔吉克斯坦从来没有举行被西方观察组织视为自由、公平的选举。

对于阿富汗境内的冲突跨过边境来到塔吉克斯坦的担忧也在增长。