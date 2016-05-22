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    塔吉克斯坦举行公投欲禁止宗教背景政党运作

    10:45, 22 五月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳5月22日电 据BBC消息，以穆斯林为主，接壤中国新疆的中亚国家塔吉克斯坦举行公投，决议是否禁止组织有宗教背景的政党，这被视为是总统扩权的手段。

    总统拉赫蒙（Emomali Rakhmon）自1992年起统治塔吉克斯坦这个在前苏联解体之后成立的共和国，在与伊斯兰反对派的内战结束之后继续掌权。

    禁止塔吉克斯坦伊斯兰复兴党的行动自去年展开。

    周日（5月22日）的公投同时也将决定是否延长总统任期。

    公投也进一步提议将总统参选人的年龄限制由35岁降低至30岁，此项修法理论上能让拉赫蒙现年29岁的儿子鲁斯塔姆（Rustam）在2020年参选总统。

    这三项提议被包含在关于宪法修订的国会法案内。

    印在选票上的问题是："你支持我国的宪法增补与修订吗？"

    塔吉克斯坦现任总统拉赫蒙
    塔吉克斯坦是中亚最贫穷的国家之一，在经济上强烈依赖俄罗斯──有一半以上的国内生产总值（GDP）来源于出国打工的国民汇款，主要的打工国即为俄罗斯。

    塔吉克斯坦被俄罗斯视为打击伊斯兰民兵与毒贩的最前线。

    自从1997年以权力共享协议结束血腥内战后，伊斯兰主义者渐渐被排除出政府部门。

    西方观察者表示，塔吉克斯坦从来没有举行被西方观察组织视为自由、公平的选举。

    对于阿富汗境内的冲突跨过边境来到塔吉克斯坦的担忧也在增长。

    标签:
    宗教 政党 社会 中亚 塔吉克斯坦 黄金储备
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