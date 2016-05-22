伊德里索夫在阿拉木图会见中国外交部长王毅

哈通社阿斯塔纳5月22日电 据外交部消息，21日，外交部长叶尔兰•伊德里索夫在阿拉木图与到访的中国外交部长王毅举行会谈。双方就哈中产能合作优先发展领域进行讨论。

伊德里索夫表示，哈中产能合作成果显著，哈萨克斯坦高度评价中国政府提出的丝绸之路经济带对地区发展的重要意义。哈萨克斯坦愿与中国继续保持政府各层级的交流，完成纳扎尔巴耶夫总统提出的"光明大道"新经济政策和中国提出的丝绸之路经济带倡议的对接，拓展双方在产能、基础设施、农业、交通、贸易等领域的合作，进一步促进双方人文交流，加强两国在国际和地区事务中的协调配合。

王毅表示，中国愿与哈萨克斯坦一同筹备好两国今年的高层往来，为双边关系健康稳定发展发挥引领作用。中方希望尽快启动联合工作组，起草丝绸之路经济带倡议和"光明大道"新经济政策对接路线图，同时制定合作规划纲要。在平等互利的基础上进一步推进产能合作，实现互利共赢。深化农业和投资领域务实合作。拓展文化、教育、旅游等人文交流。中方将大力支持2017阿斯塔纳世博会的顺利举办。

王毅强调，双方要加强在上海合作组织、亚信等多边机制内的协调合作，维护地区和平、稳定和发展。（编译：塔布斯）

