伊斯坦布尔将召开联合国世界人道主义峰会

哈通社阿斯塔纳5月23日电 据BBC消息，联合国世界人道主义峰会星期一（5月23日）将在伊斯坦布尔召开，来自全球的6000多名代表，将重新思索改善人道主义救援的方法。

出席峰会的几十个国家的国家元首或政府首脑，以及援助机构、商界和民间团体代表，将磋商如何对人道主义危机做出回应，以及如何能更好地将人道主义援助发放到最需要的人士手中。

联合国负责人道主义事务的副秘书长奥布莱恩5月初表示，在伊斯坦布尔举行的世界人道主义峰会是有史以来首次。

此次峰会召开背景是：目前需要得到人道主义援助的人数为二战以来最多，共有1.25亿人需要人道主义援助；全球有6000万流离失所者和难民，目前仍需要200亿美元救助资金。

BBC驻伊斯坦布尔记者马克·罗文（Mark Lowen）说，将各国政府、援助机构和捐款方聚集在一起并解决人道主义体系的问题，是联合国秘书长潘基文的景愿。

据联合国预计，人道主义援助资金与筹集到的善款之间的年度缺口达150亿美元。

世界人道主义峰会的召开旨在调动更多人道主义援助资金，改善援助资金的分发，并考虑将较大型的非政府组织资金转到当地较小的援助机构。



然而，慈善机构"无国界医生"却不参加这次峰会，称峰会为"好心的遮羞布"，因为峰会不会向违反人道主义援助法例的国家施压，也不会做出任何新的人道主义援助承诺。

主持峰会的土耳其总统埃尔多安形容说，国际人道主义援助系统已被打破。他在英国卫报撰文说，土耳其及其邻国现在被迫来处理叙利亚冲突带来的后果，而整个世界对他所称的叙利亚总统阿萨德的罪行熟视无睹。

埃尔多安呼吁设立新的援助机制来分担难民负担。

来自65个国家的国家首脑将出席这次峰会，但德国总理默克尔是参加峰会的唯一一名七国工业集团国家首脑。

俄罗斯政府说，俄国的人道主义援助建议被忽略，普京总统将不会出席这次峰会。

BBC驻伊斯坦布尔记者说，人们担忧的是，此次峰会最后仅仅变成一个清谈俱乐部，峰会结束时无法作出重大的援助资金承诺。