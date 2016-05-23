奥巴马访越：宣布解除对越南武器禁运

哈通社阿斯塔纳5月23日电 据BBC消息，美国总统奥巴马周一（23日）在访越第一天宣布解除对越南持续了32年的武器禁运。这也是越战遗留下来的最后一个禁令。

支持解禁的人认为，它将会在中越两国出现领土纠纷的情况下加强越南的军事力量，以更好抗衡北京。而中国此前已经对美国在2014年部分解除对越武器禁运的一项决定感到不满。

中共《环球时报》周一的社评称，越南将同时重视发展同中国和美国的关系，南海紧张时，它会往华盛顿靠。南海平静且其国内政治压力上升时，它会往北京靠。

中国声称拥有南海几乎全部区域的主权，并在一些海域实施填海造岛工程。

越南则声称拥有南沙和西沙群岛的主权，越南国家主席陈大光指，越南的主权"完全有法律及历史根据"。

《环球时报》还评论称，奥巴马今年访越错开了去年越南战争结束40周年和美越建交20周年的时机，证明越南对美国来说"不是最重要的"，"可以往后放的"，也说明它的重要程度要求奥巴马"卸任前必须来一趟"。

经济合作



美国总统奥巴马周一会见完越共领导人后，在联合记者会上宣布了解运的消息。奥玛巴还指出，此次到访越南是为了加强同越南之间的国防和经济联系。

美联社消息称，在记者会前美越双方企业代表签署了价值约160亿美元的合约。其中包括美国飞行器发动机制造商普惠（Pratt & Whitney）计划售卖135架引擎给越捷航空（Vietjet）;波音公司卖100架飞机给越捷航空。白宫称，波音公司的单将为美国提供约6万个制造业和技术岗位的工作。

白宫还宣布了美国通用电气（GE）同越南政府之间建立1千千瓦风力发电厂的消息。

奥巴马在记者会上也提到，美国尊重越南的主权和独立。但同样会就言论自由和宗教自由等议题同越南展开对话。

外界预测，奥玛巴将于周二在河内就越共政权治下的人权问题发表演说。

奥巴马正在越南展开为期三天的访问，他也成为越战结束之后第三位访问越南的在任美国总统。结束越南之行后，奥巴马将前往日本参加七国首脑会议。