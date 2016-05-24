埃及失踪客机：希腊和埃及说法不一

哈通社阿斯塔纳5月24日电 据BBC消息，埃及官方否认希腊官方称埃及失踪客机失踪前转向的说法。目前尚不清楚埃及和希腊官方的说法为何相互矛盾。

失踪的MS804航班上周四从巴黎飞往开罗途中失联，机上载有66人。

希腊国防部长卡梅诺斯此前表示，该航班在地中海坠机之前曾进行两次大幅度转向。

他表示， 这架空客A320在从雷达显示屏上消失之前，航行高度为2万5千英尺，从"向左转向90度，以及向右转向360度。之后急降超过7620米。"

但埃及民航高级官员阿兹米（Ehab Azmy）否认了希腊国防部长的说法。并称未发现飞机有不同寻常的举动。

阿兹米对美联社称，飞机的雷达信号消失前，一直在3万7千英尺的正常高度航行。

目前尚不清楚埃及和希腊官方对于失踪客机的转向说法为何相互矛盾。

双方矛盾的说法还有关于飞行员是否联系到交通管制员。

希腊称客机进入希腊领空时，交通管制员还与飞行员对话，一切正常。

希腊称当飞机进入埃及领空后，曾尝试再次与飞行员对话，但"尽管我们一直呼叫，但飞机没有回应。"

埃及方面称，飞机进入埃及领空时没有任何问题， "还在失踪前追踪了一到两分钟"。

根据航空业网站航空先驱（Aviation Herald）发表的数据，在该客机信号消失前几分钟，客机的卫生间和电动设备曾有烟雾被探测到。

不过，这些数据目前尚未得到官方证实。