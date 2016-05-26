贝加尔湖永远都不会干涸 咸海或恢复

哈通社阿斯塔纳5月26日电 据俄罗斯卫星网消息，俄罗斯科学院西伯利亚分院水与生态问题研究所前所长、功勋生态学家尤里•维诺库罗夫认为，贝加尔湖永远都不会干涸，而咸海可能恢复。

此前《消息报》报道，蒙古国计划在注入贝加尔湖的色楞格河上修建水电站，这可能导致贝加尔湖干涸，如果不采取必要措施，贝加尔湖将重蹈咸海消失那种悲惨命运的覆辙。俄罗斯自然资源部发言人尼古拉•古德科夫向俄新社表示，俄罗斯和蒙古国人士24日在乌兰巴托讨论水电站建设风险问题。

维诺库罗夫说，上个世纪，为了挽救咸海，曾经想让西伯利亚部分河流改道流入哈萨克斯坦和中亚，幸运的是当时没有这么做。

他认为："对咸海流域的古地理研究表明，大自然自己可以在不远的将来恢复咸海。"

他认为，蒙古国有权开始在色楞格河上修建水电站，但为此需要做出国家间决定。

他认为："必须把水电站建设与贝加尔湖水流形成的总的问题联系起来。必须考虑贝加尔湖系统的特点，制定蒙古方面的需求并共同研究。"

为了客观评估所采取的措施以及投资的有效性，必须发展对相互关联的贝加尔湖生态和生物系统的监测。

贝加尔湖是世界上最大的湖泊之一，占多项世界之最，它是深度最深（1637米），最古老（约2500万年），动植物群最为多样的淡水水体。贝加尔湖拥有在储量和质量方面均独一无二的淡水储备（23600立方千米，占全球总储量20%以上）。1996年该湖被列入联合国教科文组织世界自然遗产名录。