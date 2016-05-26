社会实验：路遇轻生者 你会怎么办？

哈通社阿斯塔纳5月26日电 以社会实验类视频闻名的哈萨克斯坦youtube频道Burn TV近日制作了一个新的街头街头社会实验视频。

在这一期的社会实验作品中，主创人员称："根据统计显示，哈萨克斯坦在全球自杀率排行榜上占据第三位。互联网上充斥大量用手机或其他设备拍摄下的，各类自杀事件的实时记录。在这一期节目中，我们决定测试阿斯塔纳的市民，在遇到有轻生意图的人时，会作出怎样的反应。他们是会积极救助、劝服对方，还是无视呢？"

Burn TV的主创人员安排了一名演员饰演有轻生意图的"自杀者"，爬上一座位于阿斯塔纳市的桥梁人行道护栏，并将摄像机隐藏在附近进行拍摄。

此次试验中，80%的行人无视了饰演"轻生者"的演员，但也有人在意识到演员有自杀倾向后，立刻设法进行营救。

其中一位路人抱住演员，不断地劝解他要珍惜生命，并用自己的经历安慰演员，告诉他生活的美好。

主创人员还在实验视频的最后，向所有观众发问："遇到这种事时，你会怎么做呢？"

这段短片引起了网民的激烈讨论，很多人对于"80%的路人无视了演员"的情况感到震惊。（编译：塔尔）

