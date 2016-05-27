格尔曼•格里夫：哈萨克斯坦是全球投资环境最好的国家

哈通社阿斯塔纳5月27日电 据总理官网消息，马西莫夫总理26日同前来出席阿斯塔纳经济论坛的政府机构、国有企业及外资企业代表团举行会谈。

国家经济部部长库万德科•毕申姆巴耶夫、财政部部长巴赫特•苏丹诺夫、巴伊铁列克国有控股公司执行总裁叶尔波拉特•多萨耶夫、波兰Polpharma有限公司监事会主席耶津•斯塔拉克、俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）董事长格尔曼•格里夫、埃克森美孚开发公司总裁尼尔•达芬等出席会谈。

与会各方就哈萨克斯坦私有化进程的落实情况、阿斯塔纳金融中心投入运营后可发展的新投资方向等问题，进行了深入探讨。

外资企业代表们高度评价了哈萨克斯坦巨大的商业潜力。

俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）董事长格尔曼•格里夫表示："哈萨克斯坦可能是当今国际上投资环境最好的国家之一。"

外资企业代表们对哈萨克斯坦正在开展的私有化进程表示支持，并强调，结合国际上许多国家的经验，这一进程将为哈萨克斯坦社会经济发展带来巨大的利益。

卡里姆•马西莫夫总理在总结发言中表示，在经济领域正在推动的各项实质性的改革，将为哈萨克斯坦以及国际社会反经济危机起到良好的助力。（编译：塔尔）