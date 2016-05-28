世卫组织：里约奥运无需延期或易地举办

哈通社阿斯塔纳5月28日电 据BBC消息，世界卫生组织（WHO）已经否决了今夏的里约奥运会应该因寨卡疫情而延期或易地举办的建议。

世卫表示，延期或易地举办对于病毒的传播情况"不会带来重大改变"。

较早前，超过100名顶尖科学家向世卫发出了公开信，表示关于寨卡病毒的新发现使得如期举行奥运会变得"不道德"。

他们还表示，世卫组织应该重新审议有关寨卡病毒的指引。

寨卡病毒主要由伊蚊传播，被认为可以导致新生婴儿缺陷。

国际奥委会（IOC）在此前已曾表示，看不到任何理由要延期或易地举办奥运会。

寨卡疫情一年前开始在巴西爆发，现在已经有超过60个国家和地区持续有感染的情况。

虽然寨卡病毒的症状通常较轻，但是在公开信中，专家指这种病会导致初生婴儿出现畸形的小头症，并且还可能导致成人出现罕见的神经系统疾病，在一些病例中可能致命。

公开信由150名不同国籍的科学专家、医生和医学伦理学者联合签署，包括牛津、哈佛、耶鲁等高等学府均有学者参与联署。

他们在信中指出了巴西灭蚊措施的不成功，以及该国医疗卫生系统能力被削弱，都是"以公共卫生之名"延迟或易地举办奥运会的理由。