朝鲜再射弹道导弹但试验“可能已经失败”

哈通社阿斯塔纳5月31日电 据BBC援引来自韩国国防部的最新消息称，朝鲜于周二（5月22日）凌晨（格林尼治标准时间5月21日20：20）再次试射了一枚弹道导弹，但这次试射"可能已经失败"。

联合国安理会已通过决议，禁止朝鲜发展任何弹道导弹技术。但朝鲜经常在东海岸发射短程导弹。

朝鲜在今年1月进行第四次核试验之后，朝鲜半岛局势变得紧张。随后，朝鲜还在2月进行了一次远程导弹试验。

韩国国防部称，最新的这次导弹试射发生在朝鲜东海岸城市元山附近海域。

"这次导弹试射据信已经失败，"韩国国防部发言人称，"我们正在对此事进行分析和监视，同时保持严密的防卫态势。"

韩国军方拒绝指认朝鲜试验的导弹类型，但韩联社引用军方消息来源称，这是一枚"舞水端"中程导弹。

今年4月，朝鲜"舞水端"导弹进行了3次失败的发射，其测试的射程从2500公里到4000公里。该导弹的最低射程可以覆盖韩国和日本全境，最高射程则可以达到美国在关岛的基地。

日本NHK报道称，日本政府周一把警戒级别提高到可以拦截朝鲜导弹的级别。自卫队启用了带有导弹拦截功能的宙斯盾级驱逐舰和PAC-3地对空反弹道导弹系统。

自从2010年在朝鲜阅兵式上现身以来，"舞水端"导弹的试射均告失败。

4月的三次试验失败发生在朝鲜劳动党党代会之前，被视作对领导人的羞辱。朝鲜本来准备在党代会前集中展示国家的成就。

这次党代会期间，朝鲜领导人金正恩表达了和韩国方面进行谈判的意愿。

但韩国方面拒绝了金正恩的呼吁，称对方缺乏诚意。韩国对金正恩同时表示朝鲜还将坚持推进核武器计划非常不满。