欧亚经济联盟寻求两年内与中国达成贸易协议

哈通社阿斯塔纳6月1日电 据路透社消息，欧亚经济联盟(EEU)开始与中国就贸易协议展开谈判，力争两年内达成协议。

俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫在阿斯塔纳告诉记者，这一决定是由EEU成员国也是前苏联国家俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦的总统在哈萨克斯坦会晤时作出的。

舒瓦洛夫称，中国希望欧亚经济联盟下调或者完全取消针对中国商品的关税，但欧亚经济联盟尚未就此作出决策。

"我们会对这一问题加以研究，以确保双方利益的均衡，"他并称谈判将首先关注非关税壁垒。



欧亚经济联盟两大经济体--俄罗斯和哈萨克斯坦主要向中国供应石油和金属等大宗商品，并从中国进口包括纺织品、汽车和电子产品在内的货品。舒瓦洛夫称，另一个主要石油出口国--伊朗"可能成为此类合作关系的一员"。

纳扎尔巴耶夫总统在会上表示，欧亚经济联盟也有意与印度、以色列、埃及和柬埔寨合作。该联盟已与越南签署自贸协定。

"联盟内部商品和服务的自由流动，与中国领导人提出的丝绸之路经济带倡议一致，"他说。

但白俄罗斯总统卢卡申科敦促其合作伙伴解决联盟内部问题，例如其自贸规则中的大量(约600项)除外条款。

"欧亚经济联盟成员一视同仁和没有壁垒的环境尚未确立，"他说，"另外，自协定签署以来，联盟内部的贸易额却一直在下降。"

卢卡申科说，该联盟2015年的贸易额降至450亿美元，而2012-13年间每年贸易额为650亿美元。

去年俄罗斯和中国之间的贸易额约为640亿美元，而中国的对外贸易总额约为3.8万亿(兆)美元。