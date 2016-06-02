穆赫塔尔•塔伊詹：中国不是一个富有侵略性的国家

哈通社阿斯塔纳6月2日电 哈萨克斯坦土地改革委员会成员、知名社会活动家穆赫塔尔•塔伊詹1日在阿拉木图召开的一场新闻发布会上，就当前社会各界在土地法修正案争议上对中国因素的担忧，发表了个人观点。

"说句实话，全世界都对中国存有疑虑甚至恐惧。但我认为，中国不是一个具有侵略性的国家，我也不认为，中国人是一个处心积虑的策划着要征服世界的民族。相反，我认为，中国在世界舞台上更多的将自己定位在了一个商人的位置上。也就是说，他很愿意将他能够提供给我们的东西一一展示出来，而且是基于‘你情我愿'的交易规则。中国不会强迫别人，也不会侵占别人的土地。与中国建立怎样的关系，更多的取决于我们自己。假设我们要把土地出售或者出租给中国人，我想中国人其实是很乐意来购、租赁买和投资的。但是，中国不会为此向我们施加压力，乃至强迫我们必须把土地出售给他们。说到底，在对华关系上，我们的主动性更高。"穆赫塔尔•塔伊詹说。



穆赫塔尔•塔伊詹还高度评价了哈萨克斯坦土地改革委员会正在开展的各项工作。



"我相信我们的工作最终将收获丰硕的成果。现在民众对委员会的期待很高，这一点我很清楚，我们也不会让人们失望的。"他说。（编译：塔尔）