希拉里说特朗普当选将是“历史错误”

哈通社阿斯塔纳6月3日电 据BBC消息，美国民主党总统参选人希拉里·克林顿周四（6月2日）说，若美国选民在今年11月的大选中让特朗普当选，则将是"历史错误"。

希拉里在圣地亚哥发表的这场演讲，被看作是对特朗普近期一系列言论的回应。今年的美国大选也被一些观察人士认为是特朗普与希拉里两人在外交政策问题上的竞争。

"特朗普的想法不只是不同，而是危险地不一致。"希拉里说，"特朗普说他有外交政策经验，因为他在俄罗斯举办过环球小姐的比赛，"语毕，台下笑声一片。

"若你搞砸了一个高尔夫球场的交易，没有人会因此丧命，但国际事务并不是这么弄的，"希拉里说，"国际治理方略要比奢华酒店经营管理来得更重要，也更复杂。"

在对待极端主义的问题上，希拉里说特朗普主张禁止穆斯林入境的提议对所谓的"伊斯兰国"是一个"巨大的宣传胜利"。

当天正在加州竞选集会的特朗普对希拉里的批评做出回应说，她的演讲"是对我的外交政策的谎言。"



此前，莱恩多次表示"还没有准备好"支持特朗普



就在希拉里发表演讲前，美国国会众议院议长莱恩（Paul Ryan）宣布将在今年的大选中支持特朗普。BBC北美事务编辑索普尔说，莱恩的支持对特朗普来说是个利好的消息。

此前，莱恩多次表示"还没有准备好"支持特朗普。分析人士说，在今天的这份声明中，莱恩对特朗普的支持似乎并不心甘情愿。"我的目标是确保我们在失利前团结起来。"他对美联社说。