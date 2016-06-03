欧佩克再次未能就产量上限达成一致

哈通社阿斯塔纳6月3日电 据华尔街日报消息，2日，石油输出国组织会议未就石油产量达成协议，延续了此前不干预的政策，成员国称这一政策可能会令该组织的影响力在未来出现供应短缺的情况时面临新的考验。

欧佩克成员国石油部长在会后表示，过去几个月来，油价已较冬天触及的13年低点回升约80%，在这种情况下，该组织采取重大行动来抑制全球原油供应严重过剩局面的压力很小。

周四欧佩克会议结束后，油价上涨0.3%，投资者未受到此次会议决定的影响，推动油价走高的原因是最新公布的数据显示美国石油产量出现下降。

油价周三走高，因一些欧佩克成员国暗示可能再次提出联合限产的建议，对于市场来说，这将意味着该组织可能强化对产量的约束。直至去年12月份，欧佩克一直有一个3,000万桶/日的产量上限，不过该组织的实际产量一般会较该上限高200万桶/日以上。

欧佩克成员国在此次会议上决定不恢复联合限产，并且一再表示市场正在恢复平衡，称美国、印度和其他主要石油消费国需求的持续上升对他们作出的决定产生了重要影响。

他们还指出美国的石油产量在下滑。受油价大幅下挫拖累，美国的页岩油产量也出现了下降。

而地缘政治紧张局势也阻碍了协议的达成，伊朗周三立场坚定地反对任何对其产量加以限制的举措。今年1月西方结束对伊朗的制裁后，该国力争恢复经济。

面对有关欧佩克无法采取协调一致的行动以及重要性正日益降低的批评，目前该组织一些成员国的部长表示，他们的主要任务只是提供稳定的石油供应。他们指出了因全球能源行业大幅削减投资而导致石油供应短缺的可能性，称控制着全球约40%原油产量的欧佩克可能会被要求填补供给缺口。

新上任的沙特能源大臣法利赫(Khalid al-Falih)在首次出席欧佩克会议前表示，他们关心的是市场的长期稳定、充足的供应和满足正在增长的需求；不希望出现任何形式的可能导致全球经济放缓的石油冲击。

对欧佩克来说，填补供应短缺的讨论意味着该组织的角色发生转变。

欧佩克不再扮演在油价下跌时削减产量以让市场平衡的角色。欧佩克石油官员们表示，该组织的新任务是成为一个大规模市场参与者，在其它地方产量下降且油价开始快速上涨时生产更多石油。

咨询公司Rystad Energy估计，石油行业将自上世纪80年代以来首次经历全球原油资本投资连续两年下降的情况。去年，全部产油国的石油投资减少了1,260亿美元，降幅达25%，Rystad预计，今年降幅将扩大五分之一。

政府部分持股的奥地利能源公司OMV AG的首席执行长塞勒(Rainier Seele)称，虽然油价今年逐步上涨，并且涨势可能延续至明年，但预计石油公司不会立即恢复投资。该公司的日产量为30万桶油当量。

巴克莱估计，欧佩克以外地区的日产量今年将下降90万桶，到2017年将再下降40万桶。该银行估计石油市场在2018年-2020年将因此遭遇供给冲击。

加皇资本市场(RBC Capital Markets)负责大宗商品战略的克罗夫特(Helima Croft)称，这对欧佩克来说意味着，该组织需要重新成为市场上的一股力量。

欧佩克的新角色面临着一系列风险。

一个日益显现的问题是，欧佩克是否有大幅提高产量的技术实力。根据美国能源情报署(Energy Information Administration)的估计，欧佩克今年的闲置产能将会降至2008年来的最低水平。闲置产能是指能够在30天内投产并至少能够持续供应90天的产能。EIA称，欧佩克当前季度的闲置产能将比前一季度下降超过22%。

欧佩克的主导看法是，如果该组织无法缓和供给短缺，油价可能大幅上涨。

尼日利亚石油部长卡奇库(Emmanuel Ibe Kachikwu)在接受采访时表示，如果缺少投资，油价可能回到每桶147美元的水平；不建立新的储量，只能是这种结果。分析师称，原油需求进而将因此受到负面影响。

法国银行Natixis石油分析师Abhishek Deshpande表示，若油价回升至100美元，那么需求就会持续下滑，欧佩克需要警惕这一前景。

油价上涨可能推动美国页岩油生产再度繁荣。2011年至2014年油价位于100美元左右时，页岩油生产商开发了从得州到北达科他州油田的新储量。

沙特石油大臣法利赫说，欧佩克不希望看到油价再回到100美元水平。

法利赫在会后接受采访时表示，100美元至110美元的价格过高，会带来过度的投资和过多的供应，结果就是出现现在看到的供应过剩。

从加拿大到尼日利亚遭遇的一系列供应中断使得石油日供应量减少超过300万桶，预计到某个时候这些原油会恢复供应，为供应危机提供一定缓冲。

在西方对其核计划的制裁解除后伊朗也在增加生产。伊朗石油部长赞加内(Bijan Zanganeh)说，该国石油产量达到每日380万桶，但仍低于其400万桶以上的目标。

由于沙特和伊朗之间的地缘政治紧张关系使得达成产量协议非常困难，欧佩克除了开足马力生产之外别无选择。没有一个成员国愿意在有其他国家不加入的情况下遵守产量限制规定。

欧佩克还同意允许加蓬重新加入该组织。目前加蓬的日产量为24万桶，它将成为欧佩克最小的产油国及第14个成员国。