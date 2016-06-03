法国洪水：巴黎河流高涨致全城戒备

法国气象预报指，巴黎市发生的洪水将令塞纳河河面在周五涨至高峰，比正常水平调出六米（19英尺）。

著名景点卢浮宫和奥赛博物馆已经宣布闭馆，以令工作人员能够将贵重的艺术品移至安全的地方。



在法国和德国多地发生的洪水已经造成至少11人死亡，数以千计的人被迫逃离家园。



天气预报指，周末期间法国至乌克兰等国一带将有更多的暴雨。



预报指，其中一些地区将会出现在数小时内达到50毫米的降雨量。



德国南部的几个城镇已经严重受损，比利时和波兰也同样受到了影响。





阿尔玛桥桥梁上的轻步兵像下半部已被水掩盖



洪水已令法国和德国数以千计的人被迫暂离家园



法国总统弗朗索瓦·奥朗德（Francois Hollande）表示，这样的天气是一个严重的气候现象，也是全球面临的挑战。

他将会宣布一些受影响最严重的地区进入自然灾害状态，从而可以启动紧急资金。

在巴黎，塞纳河沿岸已经架起了紧急防护拦障，数处的水面已经高于河岸。

铁路运营商法国国家铁路公司（SNCF）已经关闭了巴黎市中心塞纳河沿岸的一条铁路线。

巴黎和法国中部有约2.5万名居民停电。

在内穆尔市中心已有3000人被疏散。该镇的卢万河（Loing）是塞纳河的一个支流，目前水位已达到1910年的严重水灾以来从未见过的高度。



法国一些地区已进入灾难状态，内穆尔市中心有数千人被疏散



在法国中部的卢瓦雷省，三日内已经降下了相当于六个星期的雨量，雨水淹没了道路，迫使驾车人士弃车逃生。

来自法国的其他消息：

*法国南部一名74岁的男人在试图骑马横过一个被淹区域时遇溺。地方当局称，该马匹受了轻伤，但成功生还

*消防部门在卢万河畔苏普的居民家中找到一具86岁的女性尸体

*法国网球公开赛可能将拖延到第三周

*卢瓦雷省市镇弗勒里莱奥布赖（Fleury-les-Aubrais）则有两名涉嫌盗窃者的逃跑路线被洪水截断。他们曾试图逃离他们的车，游泳逃走，但被警方拘捕。