国际油价下滑 因美国钻机数增加及就业数据引发经济忧虑

哈通社阿斯塔纳6月4日电 据路透社消息，油价周五下挫超过1%，在行业数据显示本周美国活跃钻机数在年内第二次增加后，油价扩大跌幅。

贝克休斯称，截至6月3日当周，美国活跃钻机数增加九座。这一备受关注的数据引发市场担忧，随着油价测试每桶50美元，美国页岩油生产商将会重启停运的生产设施。

油价盘初走低，因担忧美国经济，但美元走软限制跌幅。

"随着油价测试50美元区间，美国活跃钻机数增加，这彰显出美国石油生产的弹性，同时也反应出近几年美国石油生产商的生产效率大幅提升，"RBC Capital Markets的能源战略部董事Michael Tran表示。

石油交易商将美国石油产量下降视为削减全球供应过剩的关键。过去两年间，供应过剩拖累油价骤降。

8月布兰特原油期货收跌0.40美元，报每桶49.64美元。该合约仍约为1月触及的低位的两倍，且在过去九周中第八周上涨。

7月美国原油期货收挫0.55美元，报每桶48.62美元。本周回落1.1%，在过去四周中首次下跌。

石油输出国组织(OPEC)周四维也纳会议的基调支撑油价，因"没有一个成员国暗示会在短期内进一步增产，"能源管理协会的分析师Dominick Chirichella表示。

弱于预期的美国5月非农就业数据也支撑油价，因该数据打压美元指数.DXY跌至5月中以来最低。

不过，该数据也给油市带来拖累，因其引发对今夏美国汽油需求的担忧，瑞穗银行驻纽约的期货部董事Bob Yawger表示。