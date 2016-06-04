曝拳王阿里重要器官衰竭 医生:他的时间不多了

哈通社阿斯塔纳6月4日电 现年74岁的"拳王"阿里此前因呼吸问题被送往医院治疗，而据多家消息源透露，阿里的状况非常严重，他的呼吸问题非常复杂，已经用上了生命维持系统，情况不容乐观。

医务人员已经告知守候在病床边的亲属，"做好最坏打算，生命已经接近尾声"。



本周四，拳击传奇人物因呼吸困难，被送往亚利桑那州斯科茨代尔一家医院。



上个世纪80年代，阿里被确诊为帕金森氏综合症。



据RadarOnline报道，前拳击世界冠军的重要器官已经衰竭，他目前只能靠医生的帮助继续呼吸。知情人士透露说："医生已经告诉家人，可能他的时间不多了。"

昨天，阿里的家庭发言人发表声明透露，"阿里从得帕金森氏症后，一直由他的团队医生负责治疗照顾。现在只是一个暂时的住院，请保护阿里的家庭隐私。

阿里今年最后的公开露面，是在4月9日的搏击之夜慈善晚会上，当时在亚利桑那州凤凰城，不过身体看起来越来越虚弱。近年来，他多次住院。今年1月拳击冠军在他的家乡因为身体状况不佳被送进医院。

此之前，阿里公开露面是在去年10月，出现在肯塔基州路易斯维尔市的"体育画报致敬拳王阿里"活动中，与之一起出席的还有前对手乔治-福尔曼和拉里-霍姆斯。

阿里已经遭遇帕金森氏病30年，1996年在亚特兰大点燃奥运火炬手臂颤抖的画面至今记忆犹新。

现年74岁的美国拳王阿里是体育界的传奇人物，被誉为重量级拳击领域有史以来最强大的选手。退出拳坛后，阿里一直致力于慈善事业及维护世界和平的工作，受到世人的爱戴。