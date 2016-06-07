祖国之光党第一副主席慰问恐袭事件死难者家属

哈通社阿克托别6月7日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）据阿克托别州内务厅消息，阿克托别反恐行动仍在继续，执法机关已经对7名涉嫌参与恐怖袭击的犯罪嫌疑人发出通缉令，并号召公民提供可以帮助警方的各类线索。

阿克托别市主要路口均设置了检查站，晚间21:00之后将禁止车辆出入市区。



今晨，阿克托别市恢复了正常的网络通信服务，公共交通则始终保持畅通。



阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫与祖国之光党第一副主席穆合塔尔•库勒穆哈梅特7日前往此次恐怖袭击事件遇难者家中，慰问遇难者家属并表示哀悼。



"努尔苏丹•阿比舍吾勒授权我代表总统，向诸位表示他最沉痛的哀悼和诚挚的慰问。总统已经下令，将依法严惩暴徒，以告慰无辜死难者的在天之灵。这些暴徒早已被错误的思想湮灭了人性，背离了信仰与传统。诸位的悲痛，我们感同身受。整个阿克托别、整个哈萨克斯坦与诸位同在。逃跑的暴徒，我们即使挖地三尺也要将他们一一抓获。" 穆合塔尔•库勒穆哈梅特在慰问死难者家属时如是说。



据阿克托别州政府消息，恐怖袭击中遇难的市民遗体，将于明日交付其家属。



袭击事件中遇害的军人遗体，将由专机送往其家乡安葬。（编译：塔尔）