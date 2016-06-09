哈萨克斯坦全国人民向恐怖袭击遇难者致哀

哈通社阿斯塔纳6月9日电 今天，2016年6月9日，是哈萨克斯坦全国哀悼日。

在穆斯林信众神圣的斋月前夕，一批暴徒于阿克托别制造了一起恐怖袭击事件，手段残忍、行径无耻，致使多名公民死伤。



为向无辜受难的死难者致以悼念，经纳扎尔巴耶夫总统批准，6月9日被确立为哈萨克斯坦全国哀悼日。



哀悼日期间，全国范围内将停止一切娱乐活动。



在针对阿克托别恐袭事件发表的讲话中，纳扎尔巴耶夫总统承诺，将依法严惩所有策划、参与和实施此次恐怖袭击的暴徒。



"我想向因恐怖袭击事件而遇难的死难者家属致以最诚挚的哀悼和慰问。牺牲的军人，忠实的履行了他们在入伍时的承诺，为保卫哈萨克斯坦的和平安宁献出了宝贵的生命。祖国不会忘记他们，国家会铭记他们的牺牲，并给予他们应得的荣誉。此外，此次事件还造成了4名市民遇难。因此，我宣布，明天，即6月9日为全国哀悼日。我要求相关部门做好安排，保障遇难者家属今后的生活。"他说。



纳扎尔巴耶夫总统强调，当前正是考验我国人民团结与勇气的时刻，保卫祖国的稳定与和谐，是每一个公民神圣的责任。



"没有团结的人民，国家的稳定也将不复存在。如今，正是考验每一个爱国者爱国之心的时刻，是我们用行动保卫家园和祖国的时刻。安宁与稳定、和平与和谐--是我们独立至今最珍贵的财富，我们有义务保卫这一财富并将之传承下去。我坚信，坚强勇敢的哈萨克斯坦人民，将会再次向世界展现出强大的凝聚力。"纳扎尔巴耶夫说。



在6月5日的恐怖袭击事件中，共有7名哈萨克斯坦公民遇害。



以下为死难者名单









马克西蒙克•安德烈 1972年生人"帕拉达"武器店售货员









奥尼琴科•尼古拉 1947年生人 路过"帕拉达"武器店时遇害









塔吉巴耶夫•米尔汗 1983年生人 保安公司武装警卫









玛特罗索夫•米哈伊尔 1981年生人 "潘多拉"武器店顾客









萨帕尔•多斯波利 1997年生人 南哈州居民 军人









马利巴耶夫•丹尼尔 1975年生人 阿拉木图居民 军人









卡利耶夫•别利克 1978年生人 西哈州居民 军人

