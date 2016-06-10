性事前须向警方备案 英男子叹“人生被毁”

哈通社阿斯塔纳6月10日电 据BBC消息，英国北约克郡一法院日前作出了一项判决，判了当地一名男子每次做爱前，必须提前24小时向警方备案。

该男子声称，这一判决使他"人生被毁"。



消息称，这名男子曾遭遇强奸指控， 但在去年的重审中被洗清了罪名。



虽然摆脱了强奸指控，但法院在判其无罪的同时追加了一项禁制令，即要求其在与其他女性发生性关系前，必须向警方进行通报。如若违反规定，男子将面临最高5年的刑期。



这一判决属于"性风险管控法规禁制令"，由去年开始在英国部分地区实施。



有关禁制令条款规定，如果这名男子有计划发生性关系，他"事前必须将任何有关女性的信息提前至少24小时通报警方，包括她的姓名，住址，出生年月日等......"。



有关禁制令还包括限制他使用互联网、手机，将任何住址变动通知警方。



据悉，法庭可以批准警方申请该禁制令，并对警方认定可能对他人造成性侵害风险的任何个人强制实施这一禁制令，即使有关个人从来都没有被法庭判决犯过罪。



上述英国男子说，指控他强奸的女方当时同意和他发生性关系。他在被警方拘押14个月后，经法庭裁决无罪释放。



但审判他的民事法庭听说，此人对性虐感兴趣。



本周三（6月8日），这名男子在约克地方民事法庭的一场听证会暂时休庭后，对媒体表示，有关禁制令严重破坏了他的个人生活，并"侵犯了他的人权"。