重要求职面试的完美着装

脚蹬运动休闲凉鞋,还穿着一双袜子;下身是一条近似于七分裤的卡其色短裤,上身则穿着一件紧身衬衣,还有好几颗扣子没有扣好,露出很多胸毛。

在面试场合,这种穿着肯定很扎眼,而身为Professional Staffing Group的招聘官,里德·爱丽斯(Reed Ellis)的确对这位应聘者印象深刻。此人的握手和沟通技巧都很不错,眼神交流也很到位。可是衣着方式的确令人不敢恭维。







"第一印象的确很重要,但那毕竟只是第一印象。"爱丽斯说,"穿着打扮同样很重要。"



面对令人恐惧的求职面试,就连最自信的求职者也难免胆怯。但更糟糕的是着装方面也要面临两难境地:面试时究竟应该穿什么?更重要的是,面试时不应该穿什么?







选择完美的面试服装原本是件很容易的事情:只要挑一套保守的深色西装就万事大吉了。但如今的规则却发生了变化。牛仔裤和T恤衫已经成为很多员工的日常穿着--甚至还包括一些首席执行官。众所周知,Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)每天都会穿相同款式的灰色T恤(他买了很多件相同的衣服)。就算是参加金融时报100强和财富500强公司的面试,西装革履的着装也会给人留下错误的印象,导致你无法成为理想的候选人。那么,困惑的求职者究竟应该如何是好呢?



以下是一些资深人士提供的建议:



史蒂夫·布朗(Steve Brown),英国伦敦,全球IT招聘公司Empiric总监



主动展开研究。如果你与一家招聘公司合作,他们会有专人告诉面试某家公司时最好采用什么方法。如果没有,那就应该四处打听一下。你是否认识在那里工作而且能够提供内情的人?或者,布朗还建议提前给面试官或招聘主管打电话,询问面试的有关事宜。"你不会因为精心准备面试而遭到惩罚。"他说。



无论如何,都应该遵守布朗的经验法则:"你所采用的穿衣方式应该比对方预想的更加正式一些。例如,如果这家公司流行穿牛仔裤和T恤,那你就穿卡其裤和衬衫。如果他们平时都穿卡其裤和衬衫,那你就穿西装。总之要记住,无论你从事哪个领域的工作,面试时穿着过于正式总好过不够正式。"



约翰·里斯(John Lees),英国埃塞特,《如何得到自己喜爱的工作》(How to Get a Job You Love)一书的作者



你想给对方留下什么印象?光是问自己"我看上去还好吗?"这样的问题还不够。里斯表示,你应该努力让自己看上去像是已经在那里工作,但仍然很在乎自己的穿着。"这意味着应该在穿着上比已经入职的员工略微正式一些。"他说。而为了避免出现不舒服的情况,一定要提前把新衣服和新鞋穿习惯。"当你到达公司时,把衣服和包放在接待处。只要带一个不大的文件夹即可,里面装上你需要的文件。这样一来,你看上去会更像一名员工,而不是访客。"







格温德伦·安德烈(Gwendolen Andre),美国波士顿,Professional Staffing Group集团经理



略高一档。Professional Staffing Group有一个大客户是一家高科技公司,他们的员工穿着都很随意,从打底裤和汗衫到牛仔裤和T恤,几乎各种休闲服装都能在这里见到。"这家公司没有着装规定,所以第一次与他们见面会很棘手。"安德烈说。面对这种客户--以及与之类似的其他公司--她建议求职者穿着正式的商务休闲服去面试。他推荐男性和女性都穿夹克和毛衣。如果不是高管级别的职位,就不必穿全套西装。当然,肯定"有机会借助一些配饰来提升一点趣味性,比如漂亮的项链或领结。"她说。



加布里埃尔·罗西(Gabrielle Rossi),美国北卡罗来纳州,全食超市设计协调员



千万不要穿牛仔裤。在罗西的办公室里,人们的着装风格都很随意。如果有人盛装出席,别人就会问他是否要去面试。然而,罗西仍然希望求职者不要穿运动鞋、牛仔裤、T恤,当然也不要穿短裤。



她去年至少面试过20个人,各种各样的穿着都见过。最令他感到有失检点的一个人穿着牛仔裤,嚼着口香糖,露着"事业线",满身都是珠光宝气,白色的衬衣里面甚至没有穿内衣,衣服也很紧身。她提供了一个很简单的方法:"我总会这样想:‘如果要出去参加一场丰盛的晚宴,我应该穿什么衣服?'"她说。



珍妮佛·麦蒂罗斯(Jennifer Medeiros),美国旧金山,Rodan + Fields人才招聘经理



正装出席。麦蒂罗斯表示,她的公司里有很多部门的穿着都很随意,有人穿牛仔裤来面试照样能被录取。但这并不意味着她推荐这种做法。他宁肯看到求职者穿着过于正式,也不希望看到他们太过随意。"我见过有人穿着西装、打着领带来面试。说实话,这总能给团队成员留下强烈的印象,让人们认为此人愿意付出额外的努力。"她说,"这肯定不会留下负面印象。我不会劝阻那些想在面试中穿着比较正式的人。但相反的是,我会劝阻那些穿休闲装面试的人,因为这样做总会存在一些误判或错误。"