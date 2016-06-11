纳扎尔巴耶夫大学第二批学子毕业 总统出席毕业典礼

哈通社阿斯塔纳6月11日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）6月11日，位于首都阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学举行了隆重的毕业典礼，纳扎尔巴耶夫总统出席典礼并发表讲话。

据悉，今年的毕业生，是纳扎尔巴耶夫大学成立以来的第二批毕业学子。



来自政府机构、国内外大中企业代表、众多大学生及其家长、纳大教师团等近千人参加了此次毕业典礼。



今年共有622名毕业生完成学业，从纳大毕业。其中444人为本科生，178人为硕士研究生。



大多数毕业生来自纳大科学与技术系、工程学系、人文与社会科学系、高等教育系、经济系以及法学系。



此外，电气和电子工程系、生物科学系、国际关系系也是毕业生较多的专业。



在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下于2010年成立的该学府，采用全国最先进、最现代化的教学模式。大学共有人文社会科学学院、科研技术学院、工程学学院、高等商业学院、高等国家政策学院、高等师范学院等院系，在校生人数达到3300人。



2015年12月30日，马西莫夫总理签署政府决议，通过了纳扎尔巴耶夫大学未来发展规划，并授予其"研究型大学"称号。（编译：塔尔）



