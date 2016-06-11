纳扎尔巴耶夫寄语毕业学子：成为令国家实现繁荣和复兴的栋梁之才

哈通社阿斯塔纳6月11日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）纳扎尔巴耶夫大学的毕业生应该成为全国青年的榜样和促进国家繁荣发展的栋梁。

6月11日，纳扎尔巴耶夫总统在出席纳大第二批毕业生毕业典礼并发表讲话时如是说。



"即使面对着各种困难，国家依然竭尽全力为诸位获得良好的教育和稳定的生活，提供了一切必要的条件。为了使哈萨克斯坦成为全球最发达的30国之一，我国制定了哈萨克斯坦2050发展计划、光明大道经济计划、百步计划等许多具有重要意义的发展规划。而你们，正好处于这样一个需要你们贡献自己力量的时代。哈萨克斯坦的未来，需要你们拿出自己所学所得，与我们一起奋斗，并为你们的后辈留下值得学习的榜样。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统还强调，在博拉沙克奖学金计划框架下，我国有数千名学子在国外求学。截至目前，博拉沙克奖学金计划培养的1万多名学子，已学成归国，并为国家经济的发展贡献着自己的力量。



"诸位是成长在独立时代的新一代人，因此我相信，你们一定不会辜负国家的培养，成为哈萨克斯坦实现繁荣复兴的栋梁之才。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：塔尔）