纳扎尔巴耶夫称恐袭事件制造者旨在破坏哈萨克斯坦的和平秩序

哈通社阿斯塔纳6月11日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）6月5日发生在阿克托别的恐怖袭击事件，是企图破坏我国和平安宁秩序者所为。6月11日，纳扎尔巴耶夫总统在出席纳扎尔巴耶夫大学第二批学子毕业典礼并发表讲话时，作出上述表示。

"这是对全体哈萨克斯坦人民所犯下的罪行。这一袭击的制造者，旨在破坏我国和平安宁的社会秩序，将我们的国家拖入混乱和崩溃的状态之中。在反击这些恐怖分子的过程中，我国年轻警员和军人们的英勇行动，值得年轻人们学习。正是由于他们的坚决反击，恐怖分子未能实现目标。实际上，恐怖分子永远都不可能达到自己的目的。我们的改革计划将继续进行，国家的发展仍将持续。和平和谐和安全的社会环境，是哈萨克斯坦独立以来最为珍贵的宝藏。没有这些，我们的民族也将没有未来。诸位一定要铭记这一点。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统在讲话中强调，全球每年记录在案的军事冲突、宗教冲突和民族冲突超过30多起，这些冲突直接导致了许多国家陷入动乱之中，并造成了大量难民，还为极端主义和恐怖主义的泛滥创造了温床。



"我们都对未来有着各式各样的憧憬和计划，而要实现这些计划，就需要一个稳定的国家和社会秩序。这与全体哈萨克斯坦人民，尤其是各位年轻的公民息息相关。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：塔尔）