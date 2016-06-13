科威特驻哈大使：科威特对投资哈萨克斯坦充满兴趣

哈通社阿斯塔纳6月13日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）自独立以来，哈萨克斯坦共和国始终奉行着相互尊重与互利合作的多边外交政策。

而科威特，便是同哈萨克斯坦基于尊重各自国家利益的原则上，在各领域建立了良好合作的伊斯兰国家之一。



在接受哈通社记者采访时，科威特驻哈萨克斯坦特命全权大使铁列克•阿卜杜拉•阿尔法拉吉分享了他对哈科两国未来关系发展的看法。



以下为访谈全文：



记者：哈科两国互设大使馆已一年有余，您认为，这对两国关系的稳定发展有何助益？



大使：确实，两国互设大使馆已经有一年的时间了。但我们都知道，两国之间的外交往来要远比这长久的多。那些年间，我们经历了许多对两国都至关重要的时刻。纳扎尔巴耶夫总统1997年对科威特的访问，便是其中之一。那次的访问，为哈科两国友好关系的发展，提供了巨大的动力。双方当时签署了多个协议，并成立了哈萨克斯坦-科威特政府间委员会。



我认为，自从两国互设大使馆以来，两国之间的往来可谓更上一层楼。从2015年1月28日开始，两国领导人为了实现双方的目标，开展了一系列卓有成效的工作。我相信不久之后，大家就能看到我们双方合作所取得的成果了。



记者：您如何评价哈科两国之间的经贸往来？



大使：比较令人遗憾的是，两国之间的经贸往来规模，至今还没有达到我们之前预期的目标。不过，科威特方面已经着手实施了一些相关计划。例如，在首都农业部大楼的建设中，就有来自科威特的投资。此外，为了发展咸海地区的农业，科威特发展基金专门拨出资金予以支持。从2006年开始，科威特资本就已经进入了哈萨克斯坦市场。我方始终致力于将科威特资本，吸引到哈萨克斯坦来。总体而言，有意向哈萨克斯坦投资的科威特资本相当雄厚。我们知道，哈萨克斯坦为了吸引各领域投资，正在采取一系列举措。对哈萨克斯坦进行投资，也确实有着许许多多的可能性。除了石油、天然气和各类金属矿藏之外，哈萨克斯坦的农业也取得了可惜的发展。这是基于此，科威特对于投资哈萨克斯坦兴趣浓厚。



记者：对于科威特的经济发展而言，外部因素起到了哪些作用？



大使：谈到科威特的外来投资，我必须说明的是，科威特的经济结构非常依赖石油资源。在1961年独立以前，我国主要的外汇收入来自珍珠宝石的出口，此外就是渔业。借助海湾地区的有利位置，科威特与印度和非洲国家建立了良好的商业往来。科威特的外来投资是从1953年开始出现的，也就是在那时，独立的科威特基金成立了。这一基金一直运行到了科威特宣布独立。



从那时起，石油收入的一部分开始注入这一基金。如今，这一基金在全球许多国家拥有不动产和其他投资。这些不动产的租金，也在为基金带来不菲的收入。科威特独立基金在资金规模方面，已经成为了全球前十大基金之一。此外，基金旗下还拥有闻名全球的科威特石油国际公司。



记者：大使先生，这一年来，相比您也对哈萨克斯坦有了不少了解吧？



大使：略显遗憾的是，由于公务繁忙，我一直呆在阿拉木图市，一直没有时间游览哈萨克大地。不过我已经定了一个计划，打算走访哈萨克斯坦多个州。在就任大使期间，我通过各类文件对哈萨克斯坦的情况进行了了解。实际上，我一直都对历史和人文景观十分感兴趣。



对我而言，哈萨克斯坦多元的民族构成和文化历史十分令人着迷。在地理上，哈萨克斯坦正好位于欧亚大陆的中心，可谓是欧亚的心脏所在。



哈萨克斯坦人民--十分热忱、好客、大方，而且充满了乐观主义。我感觉，在当前这样一个时期，拥有乐观主义的心态，是十分必要的。阿拉伯民族与哈萨克人在好客方面十分相像，都对来自远方的客人，充满了热情。我们双方有着许多共同点，希望真主赐予善良友好的哈萨克斯坦人民永恒的幸福和快乐！愿哈萨克斯坦永葆团结、和平与和谐！



记者：感谢您接受采访！