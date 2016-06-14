大冬会：乌干达首次参赛 代表团仅一名滑雪运动员

哈通社阿斯塔纳6月14日电（记者昆苏力坦•沃塔尔拜）据almaty2017.com消息，乌干达滑雪运动员布罗尼•马维德杰将作为该国代表团的唯一成员，参加在阿拉木图举行的世界2017大学生冬季运动会。

据悉，这也将是乌干达首次派出运动员参加大冬会。



在接受记者采访时，这位来自非洲的滑雪运动员，分享了自己获得这次参赛机会的经历。



"过去两年间，我参加了一只名为ParkCityUnited的滑雪队并接受训练，2014年冬奥会冠军赛德朱•柯德森布鲁克也是这支队伍的成员。可以说，滑雪队的教练们对他能够取得奥运冠军，有着重要的作用。我和教练们一起制定了参加2017年第28届大冬会的训练计划。我此前已经参加了不少相关赛事，因此自我感觉，我已经做好了参加大冬会的准备。" 马维德杰说。



谈及大冬会时，马维德杰表示，这项赛事对他而言显得十分重要，而且，他很希望能够代表非洲国家参加这样的冬季赛事，成为家乡人民的骄傲。



"大冬会对我而言是一个历史性的机遇，因为这是乌干达首次参加大冬会，而我将成为这支代表队唯一的成员。肩负着代表国家的重任，我希望能够表现的更好更出色一些，让家乡的人民以我自豪。"他说。



马维德杰还希望能够通过此次赛事，结交更多的新朋友，并开拓眼界。（编译：塔尔）







