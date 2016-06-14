联合国官员：人权和自由在全球受压

哈通社阿斯塔纳6月14日电 据外媒消息，联合国人权事务高级专员扎伊德•拉阿德•侯赛因表示，人权价值观和自由在世界各地都遭遇打击。在联合国人权理事会第三十二次会议的开幕词中，侯赛因概括了若干个他认为本可以阻止其发生但现在却愈加严重的人权问题。

联合国人权事务主管扎伊德•拉阿德•侯赛因日前警告说，政客们对弱势群体"野蛮虐待"正导致违反人权和国际人道主义法的现象愈演愈烈。



侯赛因表示，将人们凝聚在一起的法律、制度和价值观正在坍塌。他还警告说，憎恨正在成为世界的主流。随着对公众自由的压制不断加剧，高墙被竖立，怀疑的壁垒被升起。侯赛因说，当今世界每天都在见证种种能想象到的可怕景象成为现实。

他说："我还要以最大程度谴责暴力极端主义分子针对无辜民众发动的令人发指的袭击。这些暴徒随意选择袭击对象、或是因其推测的被袭击者的信仰或观点，或是像我们昨天看到的，因他们的性取向而滥杀无辜"。

周日在佛罗里达州奥兰多市一家夜店发生枪击事件，导致50人死亡、53人受伤。据悉经常有同性恋者光顾这家夜店。

侯赛因表示，他对如此频繁地发生枪支暴力事件感到担忧。

他说："到目前为止，在全世界范围内，美洲地区故意杀人事件的发生率最高。在这些事件中有很多都可以和有组织的犯罪团伙联系起来。这些犯罪团伙也使得司法以及其它制度发生腐败。"

这位人权事务专员重点提到了许多问题地区。

他对叙利亚、伊拉克和也门地区持续发生且不断加剧的灾难感到痛惜，并指出中东和北非地区的很多地方都正被镇压、冲突和暴力无政府状态破坏。他还指责了欧盟在应对大批难民和移民涌入的危机中办事不力。

此外，侯赛因还谴责了马里的暴力极端团伙发动的新一波袭击，并且对布隆迪因族裔问题而发生的许多杀戮行动表示担忧。他还指出，在包括苏丹和刚果民主共和国在内的非洲国家，长期存在冲突和不稳定的局面。

然而，侯赛因表示，这些糟糕的情况是可以被逆转的。他提到南苏丹形成一个让国家团结起来的过渡政府以及中非共和国通过和平方式转移权力的方法给这些陷入困境国家的人民带来了希望。

侯赛因强调，背弃人权会导致战争，而尊重人权会让社会保持和平。他说，人权是无价之宝。