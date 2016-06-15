世卫组织：里约奥运传播寨卡病毒风险“很低”

哈通社阿斯塔纳6月15日电 据BBC消息，世界卫生组织于当地时间14日表示，因为巴西举办奥运会而导致寨卡病毒在全球传播的风险"很低"。

报道称，世界卫生组织的专家称，8月份的里约奥运会没有必要因寨卡疫情易地举办，或是延期或推迟举办。世卫也重申此前的建议，认为没有必要对由蚊子传播的寨卡疫情感染地区实施旅行或贸易限制。



寨卡病毒主要由伊蚊传播，被认为可以导致新生婴儿缺陷。世卫组织早已宣布寨卡为全球公共卫生的突发事件，建议孕妇尽量避免前往里约奥运，而游客应采取预防措施，避免蚊子叮咬。



虽然部分科学家表示担心，但世卫组织称，在巴西8月份的蚊子的活动相对较少。巴西官员们预计，届时约38万外国游客会前往观看里约奥运会。



世卫还补充表示，现在每年都有数以百万计的游客访问巴西，即使不举办奥运会也不会显著减少去那里的人数。



一年前，寨卡病毒疫情在巴西爆发。但现在超过60个国家和地区仍在继续传染疫情。上个月，来自十多个国家的150名医生，科学家和伦理学家签署了一封公开信，敦促世卫组织考虑因为寨卡病毒疫情将里约奥运异地或推迟举行。