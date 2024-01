哈通社阿斯塔纳6月15日电 据Tengrinews.kz 消息,哈萨克斯坦裔佳丽詹纳•斯汀逊(多斯穆哈别托娃)日前获得美国Mrs.Asia Hollywood Queen-2016选美大赛冠军。

消息称,该赛事于5月28日在美国举行。



据悉,这是詹纳第二次参加选美大赛。



"我在2014年参加了Ms.&Mrs.Asia USA大赛并取得了第二名。根据赛事规定,前五名选手将获得参加其他选美大赛的资格。但我推掉了大多数赛事的邀请,这次本来也有这个打算。但后来在朋友们的支持下,我决定参赛......实话说,这次的成功令我感觉自己仿佛回到了20岁。"她说。







詹纳出生于哈萨克斯坦阿克套市。16年前,詹纳一家移民美国,目前生活在加利福尼亚州。



詹纳已经结婚并有一个15岁的儿子。



平常,詹纳都忙于自己的电视节目《On the Planet of Culture with Shanna》的制作,该节目主要面向加利福尼亚本地居民,介绍世界各地的文化和风情民俗。(编译:木合塔尔·木拉提)