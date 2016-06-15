奥巴马对特朗普批评他反恐政策恼怒回应

哈通社阿斯塔纳6月15日电 据外媒消息，星期二，美国总统奥巴马对共和党总统候选人特朗普的尖锐批评作出反击，强烈维护奥巴马的战略以及美国军方在全球范围打击伊斯兰国的战绩。

特朗普星期一就奥兰多致命枪击事件作出回应，指控奥巴马为了政治正确而拒绝使用"激进伊斯兰"或"伊斯兰恐怖分子"这些字眼。

针对特朗普和其他共和党人的批评，奥巴马愤怒地反驳说："使用这个标签究竟会有什么效果？究竟能改变什么？难道这能让伊斯兰国少杀美国人吗？这能让我们争取到更多盟友吗？"

奥巴马解释了他对措辞的选择，指出他之所以保持谨慎，并非为了政治正确，而是为了击败极端主义势力。

奥巴马说："伊斯兰国和基地组织这类集团希望将这场战争变为一场伊斯兰和美国或伊斯兰和西方之间的战争。他们想宣称自己是全球超过10亿不认同他们这种疯狂概念的穆斯林的真正领袖。他们希望通过我们来验证他们是在为这10多亿人民发声，为伊斯兰发声。这就是他们的宣传，这就是他们招揽人的手段。如果我们掉进这个陷阱，笼统地将所有穆斯林归类在一起，这就意味着我们正在与整个这个宗教开战，帮恐怖分子干活。"

在北卡罗来纳的一次竞选活动上，特朗普加倍强调了他较早前对奥巴马的批评，认为应该加大力度防止潜在的穆斯林极端分子进入美国，尤其是那些有恐怖主义"历史"的国家。

特朗普说："电视上有人说‘特朗普把他（奥巴马）给惹急了'。其实他火气大多了，很多人都这么说过，他这种火气应该用来对付那个枪手和杀人犯们，不应该针对我们。"